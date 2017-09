(miz) - Die Cargolux Airlines International S.A. hat an einer Finanzmission von Minister Pierre Gramegna nach China teilgenommen.



Wie es in einem Presseschreiben des Frachtflugunternehmens heißt, konnten CEO Richard Forson und CFO Maxim Straus dort ihre Kontakte zu der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), der China Construction Bank und der China Merchant Bank weiter ausbauen.



In einem ersten Schritt haben Cargolux und ICBC eine Vereinbarung unterzeichnet, die die Basis für eine enge, strategische Zusammenarbeit zwischen der Bank und dem Cargo-Unternehmen ermöglicht.



China plant seit einiger Zeit eine neue Art der Seidenstraße und will auf dem Luftweg Waren nach Europa transportieren. Die Treffen in der Volksrepublik hätten Cargolux' Unterstützung für diese Initiative noch einmal unterstrichen.



Die "Neue Seidenstraße" war auch schon während der Chinareise von Xavier Bettel ein großes Thema. Der Premierminister besuchte China im Juni zusammen mit Infrastrukturminister François Bausch und Finanzminister Pierre Gramegna. Sie unterzeichneten damals ein Abkommen zur Gründung der Henan Cargo Airlines, eine Joint Venture von Cargolux und Henan Civil Aviation and Investment Company (HNCA). Das Projekt ist auch unter dem Namen "Cargolux China" bekannt.



Die chinesische Henan Civil Aviation and Investment Company (HNCA) ist seit 2014 Aktionär bei Cargolux.



