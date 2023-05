Aus dem Reich der Mitte kommt Konkurrenz für die Luftfahrt: Die C919 des Herstellers Comac absolviert den ersten kommerziellen Flug.

Luftfahrt

Chinas Antwort auf Boeing und Airbus

(Bloomberg) - Ein in China hergestelltes Flugzeug, das mit Boeing Co. und Airbus SE konkurrieren soll, hat seinen ersten kommerziellen Flug absolviert, fast sechs Monate nach seiner Auslieferung an China Eastern Airlines Corp. Flug MU9191 hob am Sonntag um 10:32 Uhr Ortszeit in Shanghai ab, wie China Eastern auf seinem Weibo-Konto mitteilte. Die Maschine hatte 128 Passagiere an Bord und landete sicher in Peking, wie People's Daily in einem Tweet berichtete.

Das kommerzielle Debüt markiert eine lange Reise für die Commercial Aircraft Corp of China Ltd. oder Comac, wie sie besser bekannt ist. Der Hersteller begann 2008 mit der Entwicklung des Schmalrumpfflugzeugs, und die Produktion begann Ende 2011. Aber erst im September 2022 erhielt die C919 die offizielle Flugzulassung, womit die lange Zeit der Flugerprobung abgeschlossen und der Weg für die Auslieferung geebnet wurde.

Fluggesellschaften suchen nach Alternativen

China Eastern ist der Erstkunde der C919 und hat fünf Maschinen bestellt. Nach der Auslieferung des ersten Jets im Dezember wurde das Flugzeug fast täglich geflogen, um die geforderten 100 Stunden an Testflügen zu absolvieren. Doch vom 7. Februar bis zum 17. Mai flog die C919 von China Eastern 104 Tage lang nicht regelmäßig, wie Daten von FlightRadar24 zeigen.

China ist bestrebt, die Vorherrschaft von Boeing und Airbus bei der Herstellung von Verkehrsflugzeugen zu brechen. Sowohl für die A320neo-Familie von Airbus als auch für die 737 Max von Boeing liegen bis zum Ende des Jahrzehnts volle Auftragsbücher vor, was bedeutet, dass Fluggesellschaften, die Schmalrumpfflugzeuge früher benötigen, möglicherweise eine Alternative finden müssen.

Bislang nur für Inlandsflüge zugelassen

Comac hat mehr als 1.000 Bestellungen für die C919 erhalten, obwohl die meisten nicht bestätigt sind und viele von chinesischen Flugzeugvermietern stammen, die den Jet noch nicht an eine Fluggesellschaft vergeben haben. Es bestehen weiterhin Zweifel an der Fähigkeit von Comac, diese Aufträge zu erfüllen. Der chinesische Hersteller ist auch auf ausländische Zulieferer angewiesen, darunter General Electric Co. und Honeywell International Inc. sowie für die Triebwerke auf CFM International Inc., einem Gemeinschaftsunternehmen von GE und der französischen Safran SA.

Die in Shanghai ansässige China Eastern, eine der größten Fluggesellschaften des Landes, erklärte letzte Woche auf ihrer Bilanzpressekonferenz, dass sie plant, alle fünf C919 im Jahr 2023 in ihre Flotte aufzunehmen. Die C919 ist jedoch weiterhin nur für Flüge innerhalb Chinas zugelassen, während die Zertifizierung für Europa noch nicht abgeschlossen ist. Jede C919 kostet rund 99 Millionen US-Dollar, vor den üblichen Rabatten für Fluggesellschaften.

