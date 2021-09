Chloé Reuter hat mit 31 ihre eigene PR-Agentur aufgebaut. Heute erklärt sie den teuersten Marken der Welt, wie der Markt der Zukunft tickt.

Wirtschaft 6 Min.

China Girl

Wie eine Luxemburgerin Luxus im Reich der Mitte vermarktet

Marlene BREY Chloé Reuter hat mit 31 ihre eigene PR-Agentur aufgebaut. Heute erklärt sie den teuersten Marken der Welt, wie der Markt der Zukunft tickt.

Chloé Reuter sitzt an einem großen Schreibtisch im Herzen Shanghais und tippt. Die Kamera ist schon an, aber sie wirkt noch versunken als sie das „Hallo“ vom anderen Ende des Videocalls herausreißt. „Oh hallo“, ruft sie freudig zurück.

Chloé Reuter erklärt dem Westen, wie der chinesische Markt tickt. Foto: Privat

Vermutlich sitzt sie hier schon einige Stunden, Reuter steht üblicherweise um sechs Uhr morgens auf, geht dann joggen und hört dabei die News. Sie wirkt unglaublich wach, stellt interessiert Fragen – „wie ist es gerade in Luxemburg?“ – obwohl sie doch interviewt werden soll. Das zeichnet Reuter aus. Sie ist immer neugierig, liebt, was sie tut, hat Großes vor und in der Regel erreicht sie ihre Ziele, weil sie einen Wissensvorsprung hat und einen Stein im Brett ihres Gegenübers.

China Girl

Chloé Reuter ist geborene Luxemburgerin, ihr Vater stammt aus dem Großherzogtum, ihre Mutter ist Britin. „Aber manche sagen, ich bin vor allem Chinesin“, sagte sie mal in einer Rede, die noch bei YouTube zu sehen ist. Auch auf dem Cover von Delano war sie in diesem Sommer zu sehen und dazu der Titel „China Girl“.

Reuter vermarktet Luxusmarken im Reich der Mitte. Mit 31 hat sie ihre eigene Agentur gegründet, das war im Januar 2010. Mittlerweile erklärt sie den teuersten Marken der Welt – darunter LVMH, die Fusion aus Louis Vuitton und Moët Hennessy – wie der Markt der Zukunft tickt. Denn: „China wird die Nummer eins für Luxusmarken. Und zwar sehr, sehr bald“, sagt Reuter. Experten auf der ganzen Welt stimmen ihr zu.

Luxus ist für Anleger nicht immer die beste Wahl Die Schere zwischen den Aktienkursen im Luxussegment und den tatsächlich machbaren Gewinnen ist zu groß. Verluste drohen.

Schon vor der Pandemie trumpfte dieser Markt mit Wachstumsraten von 20 Prozent auf. Die Krise hat ihn nochmals befeuert. Und Reuter, eine Europäerin, steht mittendrin. Wie hat sie das geschafft?

„Auch wenn ich nicht aus China stamme, fühle ich mich hier zu Hause. Dabei ist die Sprache natürlich ein Riesenpunkt”, sagt Reuter, typisch polyglotte Luxemburgerin. „Ich denke nicht, dass ich mich in diese Aufgabe gestürzt hätte, wenn ich die Sprache nicht beherrschen würde.”

Shanghai gibt mir jeden Tag einen Kick. Ich habe das Gefühl: Hier ist einfach alles möglich. Chloé Reuter

Als Reuter 15 Jahre alt ist, wird ihr Vater nach Hongkong versetzt und die ganze Familie zieht um. „Ab dem Moment hat meine Liebesgeschichte mit China angefangen”, sagt sie.

Hatte sie denn keinen Kulturschock, als sie damals ankam? „Nein“, wehrt sie ab. „Meine Eltern sind immer gereist und ich mit ihnen. Als ich in Hongkong ankam, war ich bereits in den meisten Ländern Asiens gewesen und fühlte mich wohl in dieser Umgebung. So geht es mir noch heute. Ich bin jetzt seit 17 Jahren in Shanghai. Das macht fast 30 Jahre in diesem Teil der Erde. Ich liebe es. Shanghai gibt mir jeden Tag einen Kick. Ich habe das Gefühl: Hier ist einfach alles möglich.“

Shenzhen, die Stadt der Zukunft Vom Fischerdorf zur Millionenmetropole: Im Süden des Landes zeigt China, wie die Welt von morgen aussieht. Auch Luxemburg hat das Potenzial des „Silicon Valley“ des Reichs der Mitte entdeckt.

Was hier möglich wurde: Reuter arbeitet mit den weltweit gefeiertsten Marken der Luxusgüterindustrie. Sie und ihr Businesspartner haben inzwischen 140 Angestellte. „Was einfach verrückt ist! Wenn mir das jemand vor fünf oder zehn Jahren gesagt hätte, dann hätte ich geantwortet: Das ist doch bekloppt, das wird niemals passieren! Aber man geht eben einen Schritt nach dem anderen.“

Vom Frühstücksfernsehen zum Luxus

Reuter hat die High School in Hongkong besucht. Zur Uni ging sie in Beijing und in England, studiert Chinesisch und Japanisch – „einfach, weil ich etwas verrückt bin“. Nach ihrem Abschluss zieht sie nach Tokyo und beginnt hier zu arbeiten. Sie wird Producerin beim Frühstücksfernsehen. Es ist ein Traumjob, aber der Arbeitstag beginnt um vier Uhr am Morgen – selbst für Reuter etwas früh.

Nach drei Jahren in Japan, merkt sie, wie es sie zurück nach China zieht. Denn China ist der Ort, an dem alles passiert. Im Januar 2005 kehrt sie zurück. Zunächst will sie weiter für das Fernsehen arbeiten – aber die Medien werden in China zensiert. So sagt Reuter das natürlich nicht. Dennoch wechselt sie das Metier. Sie fängt bei einer großen Werbeagentur aus den USA an, DDB.

Neuer Glanz für berühmtes Pariser Kaufhaus Nach 16-jähriger Pause will das "Samaritaine" nun wieder Kunden locken - dabei verfolgt das Kaufhaus an der Seine einen neuen Ansatz.

Vier Jahre und die Geburten ihrer zwei Kinder später will sie wieder eine Veränderung, keinen Boss mehr haben. Also beschließt sie, ihre eigene Firma zu gründen: Reuter Communications. Ihre Mission: Sie will Marken helfen, auf dem chinesischen Markt anzukommen.

Von der Lagerhalle ganz nach oben

Ihr Büro liegt heute im Herzen Shanghais, mitten im Geschäftsviertel, erzählt Reuter stolz und blickt sich im lichtdurchfluteten Raum um. Ihre ersten Schritte sahen anders aus.

Sie mietete für sich alleine einen Schreibtisch in einer Art Lagerhaus. „Ich wünschte, ich hätte Fotos. Das war sehr wahrscheinlich das schrecklichste Büro, das Sie jemals gesehen haben”. Die Miete für den Schreibtisch beträgt 500 Yuan, umgerechnet 65 Euro im Monat. Dann stellt sie den ersten Praktikanten ein, die nächsten Aushilfen folgen – bis der Raum zu klein ist. Sie zieht ins Erdgeschoss. Auch das wird zu klein. Immer wieder zieht sie um, weil das Business wächst.

Im Vorzeige-Büro ist sie erst im April angekommen. Letztes Jahr verkaufte sie eine Mehrheit am Unternehmen, das nun Gusto Luxe heißt.

Die Diplomatin

China ist ein sehr attraktiver Markt für das Ausland – und ein sehr schwieriger. „Eines der großen Probleme ist sicher das Wissensgefälle zwischen China und dem Rest der Welt”, sagt Reuter. Sie aber kennt beide Welten, kann Brücken bauen. „Marken müssen verstehen, wie anders China ist, vor allem: Wie anders das digitale Ökosystem ist.“

In Europa benutzen alle WhatsApp und ich denke mir: Das ist die eingeschränkteste App, die es gibt. Wer jemandem zehn Euro überweisen will, muss sich in sein Online-Banking einloggen… Chloé Reuter

Zukunft ohne Bargeld Alipay baut in Luxemburg einen Hub für das künftige Geschäft in der Europäischen Union auf.

Fragt man Reuter nach einem Beispiel, gerät sie ins Schwärmen. „Man kann kaum übertreiben, wenn man beschreibt, wie fortgeschritten die Entwicklung hier ist. Ich habe hier kein Bargeld mehr gesehen – wahrscheinlich in den letzten drei bis vier Jahren. Alles ist digital hier.“

Auch wenn sie innerhalb Chinas reise, sei sie jedes Mal erstaunt. „Ob das der High-Speed-Zug ist oder die Kleinigkeiten im Alltag: Wenn ich einen Kaffee von Starbucks wollte, dann wäre der in zehn Minuten bei mir. Die Geschwindigkeit in der Logistik im Land ist absolut state of the art.“

Gleiches gelte für das Tempo bei der Entwicklung neuer Apps. „Wir haben hier eine App, die WeChat heißt und alles was man braucht ist diese einzige App.“ Alles heißt in diesem Fall alles: einen Flug buchen, ein Hotelzimmer, Geld überweisen, Dokumente verschicken, shoppen.

Eine App erobert die Welt Tippen, telefonieren, Bilder tauschen: Vor zehn Jahren gründeten Jan Koum und Brian Acton WhatsApp Inc. Eine Erfolgsgeschichte.

„In Europa benutzen alle WhatsApp und ich denke mir: Das ist die eingeschränkteste App, die es gibt. Wer jemandem zehn Euro überweisen will, muss sich in sein Online-Banking einloggen…”, sagt Reuter verständnislos.

Was sie nicht sagt: WeChat gibt nahezu alle Daten an die chinesischen Behörden weiter. Da stehen Europäer und Chinesen sich wohl auf beiden Seiten verständnislos gegenüber.

China als Maß aller Dinge

Doch inzwischen besteht Interesse, den anderen besser zu verstehen – auch im Westen. Denn China ist ein Markt, den sich keiner mehr leisten kann, zu ignorieren. Das zeigt der Boom während Corona.

„Man muss sich ja nur die Zahlen angucken“, sagt Reuter. In China wächst die Mittelschicht und die will sich was gönnen. Viele Ausgaben wären ins Ausland geflossen, hätte der Lockdown nicht alles gestoppt: Reisen, den Güterverkehr.

„Kein anderes Land der Welt hat diese Größe. Vielleicht noch Indien, aber dort gibt es diesen Wohlstand nicht. Chinas Markt ist also einzigartig“, sagt Reuter. „Mehr und mehr Luxusmarken überarbeiten ihre globalen Strategien“. Sie beziehen den chinesischen Markt nicht nur mit ein, sondern setzen ihn an den Anfang ihrer Strategie. „Und ich denke, das ist genauso wie es sein sollte. Das sage ich seit Jahren.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.