Der Autohersteller Jeep hat seit fast 50 Jahren Modelle namens "Cherokee" im Programm. Chuck Hoskin jr, Häuptling der Cherokee Nation, fordert jetzt eine Namensänderung der SUV-Modelle.

Cherokee-Häuptling zu Autobauer Jeep: Zeit, den Namen zu ändern

Tom Rüdell Der Autohersteller Jeep hat seit fast 50 Jahren Modelle namens "Cherokee" im Programm. Chuck Hoskin jr, Häuptling der Cherokee Nation, fordert jetzt eine Namensänderung der SUV-Modelle.

Die Debatte ist nicht neu - und das Modell auch nicht: Seit 1974 hat der Geländewagenhersteller Jeep einen „Cherokee“ im Programm, seit 1993 auch einen „Grand Cherokee“. Und beinahe ebensolange meldet sich der gleichnamige Stamm der Cherokee kritisch zu Wort - immerhin die größte indigene Volksgruppe der USA. Ihnen gefällt die Verwendung ihres Namens für ein SUV-Modell nicht. Bisher hatte allerdings noch kein Stammesvertreter öffentlich gefordert, Jeep solle die Namen seiner Bestseller ändern - auch nicht nach der Wiedereinführung des „Cherokee“, der von 2001 bis 2013 in den USA „Liberty“ geheißen hatte.

Die Anfänge des Jeep Cherokee im Jahr 1974... Christopher Ziemnowicz / gemeinfrei via Wikimedia Commons

...und 1975. Foto: Wikimedia Commons / Mr.choppers / CC BY-SA 3.0 Der Grand Cherokee auf der Detroit Motor Show im Jahr 2013. Foto: AFP Der Cherokee 2015 in Düdelingen... Foto: Lex Kleren ...und 2019 in Elvingen. Foto: Chris Karaba

Das ändert sich jetzt: Der Häuptling („Principal Chief“) der Cherokee Nation, Chuck Hoskin jr., der immerhin für 380.000 Cherokee spricht, hat sich in einem Statement an die amerikanische Motorzeitschrift „Car and Driver“ zu Wort gemeldet. Andere Medien griffen die Debatte daraufhin auf. Hintergrund: Jeep will den „Grand Cherokee“ für den amerikanischen Markt überarbeiten und das neue Modell 2022 herausbringen - und „Car and Driver“ hatte bei der Cherokee Nation nach einer Meinung dazu gefragt.



Und die fällt diesmal deutlich aus: „Es ist an der Zeit, dass sowohl Wirtschaftsunternehmen als auch Sportmannschaften die Namen indigener Völker, die Logos und Maskottchen, die indigenen Menschen nachempfunden sind, von ihren Produkten, Trikots und generell aus ihrem Sport entfernen“, so Principal Chief Hoskin gegenüber der Fachzeitschrift. Damit nutzt der Häuptling die Gunst der Stunde: Die schon länger währende Debatte um rassistische Stereotype im amerikanischen Teamsport hat jüngst einige Erfolge gezeitigt. Das Baseball-Team „Cleveland Indians“ hat im Dezember angekündigt, seinen Namen ändern zu wollen; auch das NFL-Football-Team aus Washington verzichtet künftig auf die rassistische Zuschreibung „Redskins“, also Rothäute im Teamnamen.

Ehre oder Anmaßung?

Ich bin mir sicher, dass das gut gemeint ist, aber es ehrt uns nicht, unseren Namen auf die Seite eines Autos zu kleben. Chuck Hoskin, jr.

Die von Jeep vorgebrachte, ebenfalls nicht neue Begründung, Modellnamen wie Cherokee oder Mojave (ein weiterer indigener Stamm) seien „sorgsam ausgewählt [...] um die amerikanischen Ureinwohner für ihren Edelmut, ihre Tapferkeit und ihren Stolz zu ehren und zu feiern“, lässt der Häuptling nicht gelten: „Ich bin mir sicher, dass das gut gemeint ist, aber es ehrt uns nicht, unseren Namen auf die Seite eines Autos zu kleben.“.

Hoskin weiter: „Wer uns ehren will, sollte sich am Besten über unsere Regierung, unsere Rolle in diesem Land, unsere Geschichte, Kultur und Sprache informieren. Und dann in einen sinnvollen Dialog mit den staatlich anerkannten Stämmen darüber treten, was kulturell angemessen ist und was nicht.“

Der Autohersteller versprach in seinem Statement, „für einen offenen und respektvollen Dialog“ mit Hoskin zur Verfügung zu stehen, ließ aber offen, ob eine Umbenennung der Modelle in Frage kommt. Das wird Jeep sich auch gut überlegen: Laut Car and Driver ist der „Grand Cherokee“ das meistverkaufte Modell, der „Cherokee“ liegt auf Platz drei - zusammen machen die beiden Modelle 40% der Gesamtverkäufe im Jahr 2020 aus.

Die Cherokee in der Gegenwart Die Cherokee sind das größte noch existente indigene Volk Nordamerikas. Rund 820.000 Cherokee oder Cherokee-Stämmige leben auf dem Gebiet der USA, rund 280.000 davon sind reinstämmig. Die meisten leben in Oklahoma und North Carolina. Drei Cherokee-Stämme sind von der Bundesregierung offiziell anerkannt, das heißt, sie dürfen eine eigene Regierung wählen und sind innerhalb ihres Hoheitsgebiets weitgehend politisch souverän - Stammesrecht kann, ähnlich wie das Recht der US-Bundesstaaten, nur durch Bundesrecht („federal law“) gebrochen werden. Einer dieser drei anerkannten Stämme ist die „Cherokee Nation“ aus Oklahoma, der der Jurist Chuck Hoskin jr. seit 2019 vorsteht - der größte Stamm in den USA mit 380.000 Bürgern.

