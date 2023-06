Der Nennwert steigt an, die Beteiligung für den Arbeitnehmer bleibt aber gleich - und nur fünf Chèques pro Tag sind ab 2024 nutzbar.

Essensgutscheine

Chèques-Repas werden digitalisiert und auf 15 Euro erhöht

(MeM) - Ab dem 1. Januar 2024 wird der Nennwert der Essensgutscheine von 10,80 Euro auf 15 Euro angehoben. Dieser geldwerte Vorteil wird vollständig digitalisiert und seine Verwendung bleibt auf den Kauf von Lebensmitteln beschränkt.

Das gaben Finanzministerin Yuriko Backes und der Generalsekretär des Gastronomieverands Horesca, François Koepp, am Freitag bekannt.

Gemäß dem Koalitionsvertrag von 2018 bis 2023 sollte das System der Essensgutscheine modernisiert und digitalisiert werden. Die Digitalisierung wird unter anderem den Verwaltungsaufwand für Unternehmen und ihre Beschäftigten verringern. Außerdem wird sie das Tagesgeschäft für Restaurantbetreiber und Einzelhändler vereinfachen und die Kontrollmöglichkeiten erleichtern.

Protest gegen "falschen" Gebrauch der Chèques-Repas 60 Prozent der Gutscheine werden nicht für Verpflegung in Restaurants ausgegeben. "Don't forget us" fordert die Regierung zum Handeln auf.

Zuletzt wurde auch, zum Beispiel mit der Petition 2425, gefordert, wegen gestiegener Lebensmittelpreise angesichts der Inflation den Wert der Essensgutscheine zu erhöhen.

Der Wert der Essensgutscheine war über die letzten Jahre hinweg nicht angepasst worden und hat somit an Kaufkraft verloren. Die letzte Erhöhung - von 8,40 auf 10,80 Euro - fand 2017 statt. Horesca-Generalsekretär Koepp begrüßt die neue vereinbarte Anpassung, insbesondere, dass die Verwendung dieser Gutscheine auf Lebensmitteleinkäufe, sowohl in Restaurants, Imbissen, Lebensmittelgeschäften als auch in Supermärkten beschränkt bleibt.

Papierschecks wurden auch missbräuchlich genutzt

1986 wurden die Chèques-Repas eingeführt zum Begleichen einer Mahlzeit für Beschäftigte, deren Unternehmen nicht über eine Kantine verfügt. In der Vergangenheit waren die Gutscheine auf Papier aber auch zum Bezahlen an der Tankstelle für Zigaretten missbräuchlich verwendet worden, was in der Pandemie, als Gastronomen hatten schließen müssen, zu lautstarkem Unmut führte.

Dem soll nun durch die digitalisierten Essensgutscheine in Form einer Zahlkarte (oder auch einer App auf dem Smartphone) ein Riegel vorgeschoben werden: Die Nutzung ist auf maximal fünf Einheiten pro Tag begrenzt. Das bedeutet, dass im Supermarkt nur bis zu einem Betrag von 75 Euro damit eingekauft werden kann.

Die Beteiligung der Arbeitnehmer wird bei 2,80 Euro pro Chèque belassen. Das heißt, dass die Erhöhung des Nennwerts der Essensgutscheine vollständig von den Arbeitgebern getragen wird. Allerdings bleibt ihnen freigestellt, ob sie die Erhöhung vornehmen oder nicht. Nach Angaben des Finanzministeriums erhalten rund 80.000 Arbeitnehmer in Luxemburg Essensgutscheine als Ergänzung zu ihrem Gehalt.

