Generalversammlung

Charel Roemen wird neuer Präsident von „Jonk Handwierk“

Der bisherige Präsident Serge Majerus gibt das Amt turnusgemäß nach zwei Jahren ab.

(ThK) – Der Handwerksverband Jonk Handwierk hat einen neuen Präsidenten gewählt. Wie die Fédération des Artisans am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gab, wurde Charel Roemen in der Generalversammlung des Verbands zum Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Der bisherige Präsident Serge Majerus gab das Amt turnusgemäß nach zwei Jahren ab. Majerus hat zudem die Altersgrenze von 40 Jahren erreicht und scheidet aus dem Vorstand der Nachwuchsorganisation aus. Vorstandsmitglied Alexa Ballmann, ebenfalls ehemalige Präsidentin (2019-2021), entschied sich den Vorstand der Jonk Handwierk ebenfalls zu verlassen, um sich auf ihr Mandat als Vize-Präsidentin der Fédération des Artisans zu konzentrieren, so die Pressemitteilung.

Charel Roemen ist von Beruf Karosseriebauunternehmer und Leiter der „Carrosserie Roemen“.

