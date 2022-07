Die CFL-Gruppe löst die Post an der Spitze der größten Arbeitgeber in Luxemburg ab. ArcelorMittal rutscht in der Liste weiter ab.

Exklusiv für Abonnenten

Statec

CFL ist größter Arbeitgeber in Luxemburg

Thomas KLEIN Die CFL-Gruppe löst die Post an der Spitze der größten Arbeitgeber in Luxemburg ab. ArcelorMittal rutscht in der Liste weiter ab.