CFL-Gruppe baut Netz aus

Die CFL kündigt neue Verbindungen an und baut das Angebot aus: CFL Intermodal, eine Filiale der CFL Multimodal-Gruppe, erweitert ihr Netz. Das hat die luxemburgische Gesellschaft am Freitag mitgeteilt.

(C./mbb) - CFL Intermodal erweitert ihr Netz des kombinierten Verkehrs, wie die Firma am Freitag bekannt gibt. Die Gesellschaft bietet zwei neue Verbindungen nach Gent und Valenton an und erhöht die Frequenz der Verbindung nach Zeebrügge.

Gent

Ab dem 11. März 2019 bietet CFL Intermodal eine neue Bahnverbindung zwischen dem Intermodal-Terminal Bettemburg-Düdelingen und dem Terminal Gent (Belgien) an. Der Zug pendelt fünf mal pro Woche und ermöglicht die Bahnverbindung nach Lyon (Frankreich), Le Boulou (Frankreich) und per Schiff in die Türkei ab dem Hafen in Triest (Italien). Die skandinavischen Märkte werden über den Seeweg ab dem Hafen Gent erreicht.

Zeebrügge

Die Pendelfrequenz zwischen Bettemburg und Zeebrügge wird von drei auf fünf wöchentliche Rotationen erhöht, was die Weiterfahrt per Bahn nach Lyon (Frankreich), Le Boulou (Frankreich) und per Schiff in die Türkei ab dem Hafen in Triest (Italien) öfters ermöglicht.

Valenton

Ab dem 15. März 2019 bietet CFL intermodal eine neue Bahnverbindung ab Bettemburg nach Valenton (Frankreich) an.

Die CFL-Gruppe baut Netz aus. Quelle: CFL