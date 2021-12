Microsoft, Intel, Amazon, Google und General Motors haben bereits abgesagt. Samsung, Sony und LG sind noch an Bord.

Las Vegas

CES-Veranstalter halten an Messe fest

Microsoft, Intel, Amazon, Google und General Motors haben bereits abgesagt. Samsung, Sony und LG sind noch an Bord.

(dpa) - Die Macher der Technik-Messe CES halten auch nach der Absage mehrerer großer Aussteller an dem für Anfang Januar angesetzten Großevent in Las Vegas fest. Eine Absage der Show würde Tausenden kleineren Unternehmen schaden, die bereits in ihre CES-Präsenz investiert hätten, betonte der Chef des Veranstalters CTA, Gary Shapiro. „Wir werden alle Risiken eingehen. Aber ohne Risiken gibt es keine Innovationen“, schrieb Shapiro in einem Gastbeitrag in der Zeitung „Las Vegas Review-Journal“.



Luxemburger Start-ups auf weltgrößter Techmesse In diesem Jahr heißt es: online statt Las Vegas. Acht luxemburgische Start-ups stellen sich bei der Consumer Electronics Show vor.

In den vergangenen Tagen hatten unter anderem Schwergewichte wie Microsoft, Intel, Amazon, Google und General Motors mitgeteilt, dass sie angesichts der Corona-Risiken der CES fernbleiben werden. Auslöser war die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante. Unter den großen Namen, die weiter in Las Vegas präsent sein wollen, sind bisher Samsung, Sony und LG.

Die US-Branchenorganisation CTA als Veranstalter hatte bereits im Sommer angekündigt, dass nur Geimpfte zur CES 2022 kommen können. Im Januar 2021 war die CES eine reine Online-Veranstaltung. Jetzt soll sie mit zwei Pressetagen am 3. Januar beginnen und bis 8. Januar laufen. Die CES, die mit vollem Namen ehemals Consumer Electronics Show hieß, ist eine Fachveranstaltung, zu der nur Brancheninsider und Journalisten zugelassen sind.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.