L'année 2017 et les cinq premiers mois de 2018 ont apporté leur lot de changements. Cessation d'activités, réorganisations et nominations: retour sur les moments qui ont marqué l'actualité bancaire.

Ces événements qui ont marqué l'actualité du secteur bancaire

5 avril 2017:



La direction de UniCredit et les syndicats Aleba et LCGB-SESF signent un plan social pour 130 employés de la banque italienne. UniCredit Luxembourg avait annoncé début mars qu'elle fermerait ses portes au Luxembourg dans le courant de l'année 2018.



1er septembre 2017:



Le changement d'actionnariat de la Banque internationale à Luxembourg (BIL) est officialisé. Legend Holdings, société d'investissements cotée à la bourse de Hong Kong, a signé un accord avec la holding luxembourgeoise Precision Capital pour l'acquisition des 89,936 % des parts de la BIL.



L'Etat luxembourgeois conservera ses actions à hauteur de 9,993 %. La transaction s'élève à 1,5 milliard d'euros pour une valeur totale de la banque estimée à 1,65 milliard d'euros.



L'Etat dispose via l'accord signé de la possibilité de vendre ses parts dans les trois ans au prix actuel, à savoir 160 millions.



1er septembre 2017:



Camille Fohl est nommé nouveau président du conseil d'administration de la "Banque et Caisse de l'Epargne de l'Etat". L'ancien dirigeant de BNP Paribas en Allemagne prend la succession de Victor Rod à partir du 25 octobre.



Camille Fohl est nommé président du conseil d'administration de la "Banque et Caisse de l'Epargne de l'Etat". Photo: Tessy Hansen

3 octobre 2017:



Société Générale Bank & Trust (SGBT) inaugure son nouveau siège luxembourgeois sur le boulevard Royal. La filiale luxembourgeoise s'affiche maintenant fièrement sur l'axe principal de la capitale en un point névralgique.



L'immeuble "Carrefour" loué au fonds de compensation et pensé par M3 Architectes trône face au (futur) complexe Hamilius, entre l'avenue Emile Reuter et le Royal20, bâtisse dessinée par la star Christian de Portzamparc.



Le quatrième employeur de la Place entend aujourd'hui affirmer son identité et son ancrage au Grand-Duché. La banque emploie 1.400 personnes aujourd'hui réparties dans plusieurs bâtiments de la capitale.

La filiale luxembourgeoise s'affiche fièrement sur l'axe principal de la capitale en un point névralgique. Caroline Martin

8 octobre 2017:



La China Everbright Bank s'installe au Luxembourg. Elle devient la septième banque chinoise au Grand-Duché. La 12e banque chinoise, avec 400 milliards d'euros d'avoirs, existe depuis 1992 dans un empire de 1.119 sociétés qui couvrent tous les secteurs d'activités.

Logée au 10 avenue Emile Reuter à Luxembourg, sa maison-mère est cotée à Shanghai et Hong Kong. Le conseil d'administration est dirigé par Ma Teng et deux Luxembourgeois y figurent en qualité de directeurs indépendants non-exécutifs, Robert Goebbels et Norbert Becker.



Pierre Gramegna et Xavier Bettel, entre, à gauche, le patron de la branche luxembourgeoise de China Everbright, Ma Teng, et à droite, le tout puissant directeur général Shuangning Tang. Guy Wolff

9 mars 2018:

Le Tribunal de commerce de Luxembourg rejette la demande de mise en liquidation de la filiale luxembourgeoise du groupe bancaire letton ABLV émise par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). ABLV Bank Luxembourg est mise en sursis de paiement pour une durée de six mois, de manière "protective".

La Banque centrale européenne avait déclaré le 24 février "en état de faillite ou faillite probable" la troisième banque commerciale en Lettonie, ABLV Bank, dont la situation s'était fortement dégradée après des accusations de blanchiment d'argent venant de Washington. Dans la foulée, la CSSF avait placé la filiale luxembourgeoise de ABLV en sursis de paiement.



ABLV Bank Luxembourg est mise en sursis de paiement pour une durée de six mois, de manière "protective". Chris Karaba

20 avril 2018:



Le président du comité de direction de Raiffeisen Guy Hoffmann succède à Yves Maas à la tête de l'Association luxembourgeoise des banques et banquiers Luxembourg (ABBL). Il succède à Yves Maas, CEO de Credit Suisse Luxembourg qui occupait cette fonction depuis 2014.



Le président du comité de direction de Raiffeisen Guy Hoffmann succède à Yves Maas à la tête de l'ABBL.