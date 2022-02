Der Hartmetallhersteller Ceratizit aus Mamer übernimmt die verbliebenen Anteile an der deutschen Firma Stadler Metalle.

Übernahme

Ceratizit wird alleiniger Besitzer von Stadler

Der Hartmetallhersteller Ceratizit aus Mamer übernimmt die verbliebenen 50 Prozent der Anteile an der deutschen Firma Stadler Metalle aus Türkheim. Das teilte das Unternehmen am Montag in einer Pressemeldung mit. Der Luxemburger Betrieb wird damit alleiniger Besitzer des auf den Handel mit sekundären Rohstoffen und ihre Aufbereitung spezialisierten Unternehmens. Für die zur österreichischen Plansee Group gehörende Ceratizit ist Stadler Metalle bereits heute wichtigster Lieferant von Sekundärrohstoffen für die Herstellung von Wolfram- und Wolframkarbidpulvern.

„Stadler Metalle ist in den vergangenen drei Jahren zu einem wichtigen Baustein unserer Rohstoff-Lieferkette geworden und hat uns geholfen, unabhängig von Rohstoffen aus China und Krisenregionen zu werden,“ so Vorstandssprecher Andreas Lackner in dem Schreiben. Die Gruppe hatte sich Anfang 2019 an Stadler beteiligt.

Geringerer Energieverbrauch durch Recycling

Der Einsatz von Sekundärrohstoffen aus dem Recycling helfe aber nicht nur dabei die Lieferkette zu sichern, sondern sei auch nachhaltig. „Das Recycling von altem Hartmetall benötigt 75 Prozent weniger Energie als die Aufbereitung von Erz. Zudem werden die Auswirkungen intensiven Bergbaus auf die Natur vermieden“, so Lackner weiter.

Die derzeitige Geschäftsführerin und Gründerin von Stadler Metalle, Gabriele Stadler, werde am 28. Februar gemeinsam mit ihrem Mann Hubert Stadler, offiziell in den Ruhestand gehen. Die Leitung des Betriebes wird Thomas Wenger übernehmen. Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.





