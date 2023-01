Nichts gegen eine 36-Stunden-Woche in Luxemburg? - Das Ende der Attraktivität unserer Wirtschaft, antwortet der Handelskammer-Direktor.

Arbeitszeitreduzierung

Carlo Thelen kontert Arbeitsminister Georges Engel

(MeM) - „Überlegungen eines Mitglieds der Regierung, die in eklatantem Widerspruch zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Luxemburg stehen“, antwortete Handelskammer-Generaldirektor Carlo Thelen am Donnerstag Arbeitsminister Georges Engel. Der hatte tags zuvor bei „RTL 5minutes“ gemeint, er habe prinzipiell nichts gegen eine 36-Stunden-Woche in Luxemburg.

Thelen kontert auf Twitter: „Eine solche allgemeine Maßnahme würde das Ende der Attraktivität unserer Wirtschaft und des luxemburgischen Modells insgesamt einläuten.“

Personalengpässe und Energiekrise setzen der Industrie zu Für das erste Halbjahr hat René Winkin, Geschäftsführer des Luxemburger Industrieverbands Fedil, einen eher pessimistischen Ausblick.

Im Interview mit dem Luxemburger Wort meinte kürzlich der Direktor der Luxemburger Unternehmensverbände UEL, Jean-Paul Olinger, zur Arbeitszeitverkürzung: „Das nützt weder den Unternehmen noch den Mitarbeitern.“ Eine generelle Arbeitszeitverkürzung würde Probleme wie die auf dem Wohnungsmarkt und die um den ohnehin schon herrschenden Fachkräftemangel verschärfen und für diejenigen, die arbeiten, den Stresspegel erhöhen.

