Cargolux zieht in die neue Firmenzentrale

Ein Teil des Personals ist schon im neuen Unternehmenssitz in Sandweiler untergebracht, bald folgen die beiden Flugsimulatoren, die seit Montag demontiert werden.

Der alte, enge Firmensitz des Luftfrachtcarriers Cargolux in Findel in einer Seitengasse der Rue de Trèves platzt aus allen Nähten. Zwar hat Corona den Zeitplan etwas durcheinandergebracht, aber die letzte Etappe zum Umzug in die neue Firmenzentrale nimmt nun konkrete Schritte an.

Am Montag wurde damit begonnen, die beiden Flugsimulatoren für Boeing-Jumbos im alten Cargolux-Hauptgebäude abzubauen ...