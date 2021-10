Luftfrachtgesellschaft führt Kerosin-Ersatz in sein Angebot ein, um den CO2-Fußabdruck zu verringern.

Luftverkehr

Cargolux tankt nachhaltig

Luftfrachtgesellschaft führt Kerosin-Ersatz in sein Angebot ein, um den CO2-Fußabdruck zu verringern.

(MeM) - Cargolux will ein Programm starten, nachhaltig hergestellte Treibstoffe, sogenanntes SAF („Sustainable Aviation Fuel“) zu tanken. „Mit der Einführung von SAF in das Angebot der Fluggesellschaft geht Cargolux einen Schritt weiter im Nachhaltigkeitsengagement und untermauert damit das Engagement für die Dekarbonisierung des Betriebs“, wie die Luxemburger Luftfrachtgesellschaft dazu am Montag mitteilte.

„Wir freuen uns, Teil einer branchenweiten Initiative zu sein, die darauf abzielt, unser Geschäft, unsere Branche und unsere Welt nachhaltiger zu gestalten“, so Cargolux-Chef Richard Forson.

Wenn die Flugzeuge nachhaltig tanken müssen Brüssel erwägt eine Vepflichtung, emissionsfrei erzeugte Flugtreibstoffe zu tanken - Luxair, Cargolux und Luxaviation sind nicht abgeneigt.

Konkret bedeutet das, SAF kann dem normalen Kerosin beigemischt werden, so dass Frachtkunden bestimmte Strecken mit einem Prozentsatz an SAF buchen und so ihren CO2-Ausstoß minimieren können.



Die Kerosin-Alternative wird entweder aus emissionsfrei erzeugtem Strom hergestellt (sogenannte Power-to-X-Kraftstoffe) oder aus Bio-Reststoffen gewonnen. Allerdings ist derzeit die Verfügbarkeit von SAF sehr begrenzt, so dass der CO2-neutrale Treibstoff deutlich teurer ist als normales Flugbenzin.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.