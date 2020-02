Cargolux reduziert seine Flüge nach China während des chinesischen Neujahrs. Ausgenommen sind eventuelle Flüge mit medizinischem Hintergrund, so das Unternehmen.

Cargolux stellt viele Flüge nach China ein

(pj/tom) - Das Luxemburger Frachtunternehmen Cargolux reduziert bis auf Weiteres seine Flüge nach China. "Die chinesischen Behörden haben die Ferienzeit zum chinesischen Neujahrsfest verlängert, was Auswirkungen auf die Produktion in den Fabriken hat", erklärt ein Cargolux-Sprecher. Die chinesischen Behörden hatten diese Entscheidung wegen des derzeit grassierenden Coronavirus getroffen.



Coronavirus: Cargolux hat Vorsichtsmaßnahmen ergriffen Die Epidemie, die in der chinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen ist, hat bereits andere Länder erreicht. Luxemburgs Luftfrachtgesellschaft ist vorgewarnt.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Cargolux nochmals unterstrichen, dass ihre Frachtflugzeuge keine Flughäfen anliegen, die in einem Radius von 500 Kilometern um die Stadt Wuhan liegen, in der die aktuelle Corona-Epidemie ihren Ursprung hat.



Das Unternehmen könnte aber Flugzeuge für den Transport von medizinischer oder sanitärer Ausrüstung auf den Weg schicken.

Vorsichtsmaßnahmen

Ende Januar hatte Cargolux angekündigt, bereits alle Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um eine Ansteckung des technischen und des Flugpersonals zu vermeiden. So waren alle Besatzungen über die anzuwendenden Gesundheitsverfahren informiert worden.