Cargolux mit bestem Geschäftsjahr ihrer Geschichte

Es hatte sich bereits Ende des vergangenen Jahres abgezeichnet, dass 2017 wohl besonders gut laufen würde. Das haben die Verantwortlichen der Frachtfluggesellschaft am Mittwoch offiziell bestätigt.

(aa) - 2017 war für die Cargolux ein außergewöhnliches Jahr, wie Verwaltungsratspräsident Paul Helminger am Mittwoch gleich zu Beginn der diesjährigen Bilanzpressekonferenz betonte. In einem von starkem Wirtschaftswachstum in Amerika, Europa und Asien geprägten Marktumfeld erwirtschaftete die Airline einen dreistelligen Nettogewinn von 122,3 Millionen US-Dollar, was einem Zuwachs um 116,8 Millionen gegenüber dem Vorjahr entspricht. 2016 hatte der Nettogewinn 5,5 Millionen Dollar betragen, 2014 waren es 49,5 und 2014 rund 2,9 Millionen Dollar gewesen.



Dass 2017 ein Rekordjahr werden dürfte, hatte Cargolux-CEO Richard Forson bereits im November angedeutet. Das vergangene Jahr sei von einer starken Nachfrage geprägt gewesen, von begrenzter Kapazität, von einem höheren Ladefaktor und höheren Erträgen.

Cargolux verstand es offenbar, das günstige Marktumfeld zu nutzen und knackte 2017 erstmals die Grenze von einer Millionen Tonnen beförderter Fracht - 1.067.238 gegenüber 964.131 Tonnen (+10,7%) im Vorjahr. Zuwächse gab es auch im Reich der Mitte. Mehr als 250.000 Tonnen Fracht wurden von China aus und nach China transportiert, davon 146.000 Tonnen Fracht allein für die Drehscheibe Zhengzhou.



Der Ladefaktor der Cargolux stieg 2017 von 66,8 auf 70,1 Prozent. Die Summe der Frachttonnenkilometer (FTK) stieg von 7.452.538 auf 8.192.302. Damit rangierte die Cargolux im weltweiten Vergleichsranking der IATA auf Platz sechs hinter Emirates, Cathay Pacific, Qatar Airlines, Lufthansa und Air France / KLM.



Richard Forson erinnerte daran, dass die Frachtfluggesellschaft 2017 mit ihrer "Strategie 2025" in eine Transitionsphase eingetreten ist. Diese hatte der Südafrikaner bereits auf der Bilanzpressekonferenz des Vorjahres präsentiert. Die Strategie umfasst sechs Punkte: eine höhere Flexibilität der Flotte für einen profitablen Betrieb; eine Diversifizierung der Einkommensquellen (u.a. ACMI-Leasing); schlanke Prozesse; Kostenkontrolle; Innovation, Digitalisierung und Automation; Teamwork.



Das Jahr 2018 habe vielversprechend begonnen. Man hoffe darauf, das Frachtvolumen ab 2019 weiter steigern zu können, da sich die mögliche Kapazität erhöhen werde, so Richard Forson. Dann sollen der Cargolux zunächst drei junge gebrauchte Boeing 747-400 ERF zusätzlich zur Verfügung stehen, während in den nachfolgenden Jahren Maschinen der Gesellschaft ausgemustert werden. Die Cargolux verfügt momentan über 27 Maschinen, davon 14 Boeing 747-8F und 13 Boeing 747-400.