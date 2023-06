Die Fluggesellschaft schafft die Infrastruktur für nachhaltigen Treibstoff.

Nachhaltiger Treibstoff

Cargolux führt erstmals CO₂-neutralen Flug durch

(ThK) – Als erste Fluggesellschaft in Luxemburg will Cargolux einen komplett CO₂-neutralen Flug ausführen. Dafür hat das Unternehmen die Strecke zwischen Luxemburg nach Zhengzhou, seinem größten Drehkreuz auf dem chinesischen Festland, ausgesucht. Das schreibt das Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Möglich wird das durch die erste Lieferung von nachhaltigem Flugtreibstoff (SAF) an den Findel. Dieser besteht nach Unternehmensangaben aus zu 100 % erneuerbaren Abfall- und Restrohstoffen. Um den SAF zu gewinnen und nach Luxemburg zu bringen, arbeitet Cargolux mit den Unternehmen lux-Airport, World Fuel Services und Neste zusammen. Der biobasierte Treibstoff wurde über das Central European Pipeline System (CEPS) der NATO an die Treibstofffarm des Flughafens Luxemburg geliefert, schreibt das Unternehmen.

Premiere für alle Beteiligten

„Diese Initiative ist für alle Beteiligten eine Premiere und ich bin stolz auf den reibungslosen Ablauf, den wir von der Lieferung bis zur Inbetriebnahme erlebt haben. Dies ist ein Meilenstein im nachhaltigen Engagement von Cargolux und ein wichtiger Schritt in unserem Fahrplan zur CO₂-Reduzierung“, erklärt Richard Forson, Präsident und CEO von Cargolux.

„Der erste Flug mit nachhaltigem Flugtreibstoff von Cargolux ist ein starkes Bekenntnis zur künftigen Reduzierung der CO₂-Emissionen und unterstreicht ihre Rolle als wichtiger Akteur in der Branche, indem sie einen wichtigen Hebel zur Erreichung dieses Ziels gewählt hat“, sagt Alexander Flassak, CEO von lux-Airport. Das Flugzeug soll zu einer Zeremonie an ihrem Zielort in China landen, die das 10-jährige Jubiläum seit der Aufnahme des Dienstes von Cargolux nach Zhengzhou im Jahr 2014 markiert.

