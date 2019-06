Für zwei Beluga-Damen geht es am Mittwoch auf eine lange Reise. An Bord einer umgerüsteten Cargolux Maschine werden sie von China nach Island transportiert.

Cargolux-Flugzeug mit Beluga-Walen abgehoben

Für zwei Beluga-Damen geht es am Mittwoch auf eine lange Reise. An Bord einer umgerüsteten Cargolux Maschine werden sie von China nach Island transportiert.

(dpa/lrs/SC) - Aus der Gefangenschaft ins weltweit erste Freiwasserreservat für Beluga-Wale: Zwei Belugas ziehen am Mittwoch von China nach Island um. Die beiden weiblichen Weißwale mit den Namen Little Grey und Little White werden die rund 10.000 Kilometer lange Reise per Lastwagen, Flugzeug und Fähre zurücklegen.

Für ihrem Umzug von China nach Island sind sie am frühen Mittwoch (MESZ) an Bord eines Cargolux-Frachtfliegers in Shanghai abgehoben, wie eine Sprecherin der Fluglinie Cargolux mitteilte. Der Luft-Transport wird rund 12 Stunden dauern.

HOME TO THE OCEAN✈️🐳 We've got special guests on board our @Cargolux_Intl flight from #China to #Iceland! Follow Little Grey and Little White's epic flight to their new sanctuary home here https://t.co/wZj54STxMP#Belugaflight pic.twitter.com/p5Guyr0EIQ — Beluga Sanctuary (@BelugaSanctuary) June 19, 2019

In dem Schutzgebiet vor der Insel Heimaey (Westmännerinseln) im Süden Islands sollen die Wale in einer natürlichen Umgebung leben können, teilte die Umweltschutz-Organisation Sea Life Trust mit. Ihr früheres Zuhause war ein Unterhaltungspark in China - nun sollen sie die ersten Bewohner des neuen Freiwasserreservats werden.



Vor dem Antritt der größten Reise ihres Lebens trafen "Little Grey" und "Little White" ihre Piloten, die sie mit einem eigens eingerichteten Cargolux-Flugzeug ein Stück des Weges transportieren werden.

The @Cargolux_intl team is reuniting with Little Grey And Little White ahead of their journey from #China to #Iceland. They have also brought the pilots to introduce them to their very special VIP guests!#BelugaFlight pic.twitter.com/xWq2t4iGTx — Beluga Sanctuary (@BelugaSanctuary) June 17, 2019

Die beiden 12 Jahre alten Belugas aus dem Changfeng Ocean World in Shanghai waren die meiste Zeit ihres Lebens in Gefangenschaft. Sie wurden zuvor auch für Unterhaltungsshows im Meeresaquarium eingesetzt.

Wale als Cargolux-Fluggäste Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, der Countdown läuft: Mitte April fliegen zwei Weißwale von China in den Atlantik.

Mit ihrer Ankunft in Island fällt der Startschuss für das Reservat, das von Sea Life Trust eröffnet wird.

Little White und Little Grey werden am Ende ihrer 24-stündigen Reise in der eigens bereitgestellten, 32.000 Quadratmeter großen und bis zu 10 Meter tiefen Bucht vor der isländischen Insel Heimaey ausgesetzt. In Zukunft sollen sie dort auch Gesellschaft bekommen: Sea Life Trust plant, weitere gerettete Belugas in der Bucht auszusetzen.

Nach ihrer Ankunft in Island werden Little Grey und Little White mindestens 40 Tage in einem Quarantänebecken des Schutzgebietes verbringen, wo sie überwacht werden und sich erholen können. Im Sommer werden sie dann in die Bucht ins offene Meer gelassen.



6 Refugium für bis zu 12 Beluga-Wale: die Vestmannaeyar-Bucht vor Island. Foto: PA Wire (Cargolux/WDC)

um weitere Bilder zu sehen. Refugium für bis zu 12 Beluga-Wale: die Vestmannaeyar-Bucht vor Island. Foto: PA Wire (Cargolux/WDC) Im leeren Innenraum des Cargolux-Fluguzeuges werden am Mittwoch zwei Belugas die Reise ihres Lebens antreten. Foto: Guy Wolff Der Transport von Shanghai nach Island, unter anderem mit einem Cargolux Flugzeug, wird etwa 24 Stunden dauern. Foto: Guy Wolff Die beiden Wale wurde vor der Reise auf Herz und Nieren geprüft. Foto: PA Wire (Cargolux/WDC) Little Grey und Little White zieren das Cargolux-Flugzeug, dass sie nach Island bringt. Foto: Guy Wolff Zwei der drei Piloten, die die Wale mit dem Flugzeug transportieren werden: Claude Zehren und Claude Konsbrück (v.l.). Foto: Guy Wolff

Ein erster Umzugstermin Mitte April war wegen schlechten Wetters kurzfristig verschoben worden. Für den Flug checken die Belugas in speziellen Containern auf einem Frachtflieger der luxemburgischen Cargolux ein. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten.

Rund 10 000 Kilometer beträgt die Distanz zwischen Shanghai und der Bucht vor Island. Quelle: Cargolux