Cargolux fliegt Rekordgewinn von 636 Millionen Euro ein

Marco MENG Die Pandemie spielte der Airline in die Karten. Christiane Wickler ist neue Verwaltungsratspräsidentin.

Die Frachtairline Cargolux steigerte 2020 den Gewinn. Das geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Geschäftszahlen für letztes Jahr hervor, die das Unternehmen in der neuen Firmenzentrale in Sandweiler präsentierte. Demnach schloss das Unternehmen das Pandemiejahr mit einem Nettoergebnis von 768,7 Millionen US-Dollar ab (636 Millionen Euro) - ein absoluter Rekord nach einem Gewinn von 20 Millionen Euro im Vorjahr und dem bisherigen Rekord von 211 Millionen Euro 2018.

Mit rund 1,1 Milliarden Tonnen wurden um fast zehn Prozent mehr Güter transportiert als 2019.

Die Gründe, warum trotz vielfacherer Lockdowns das Luftfrachtgeschäft so gut abschnitt, sind vielfältig. Zum einen profitiert die Cargogesellschaft massiv davon, dass seit Beginn der Pandemie kaum noch Linienflugzeuge unterwegs sind und die Beifracht, die damit sonst transportiert wurde, nun die Laderäume von Frachtflugzeugen füllen.

Wie Cargolux-Chef Richard Forson sagte, war es ein außergewöhnliches Jahr. Die Nachfrage sei ungeheuer hoch gewesen, weil andere Airlines ihre Maschinen am Boden lassen mussten. Auch habe man viel Corona-Schutzausrüstung zu Beginn der Pandemie trasportiert, zwischen China und Europa, aber auch zwischen Europa und den USA. „Wir hielten die Lieferketten aufrecht“, so Forson.

Die Gesamteinnahmen stiegen auf 3,1 Milliarden US-Dollar nach 2,3 Milliarden Dollar 2019. Das Betriebsergebnis ohne Steuern und Zinsen (EBIT) erreichte 991 Millionen Dollar nach 114 Millionen im Vorjahr.

Christiane Wickler folgt Paul Helminger

Zur Nachfolgerin des kürzlich verstorbenen bisherigen Verwaltungsratpräsidenten Paul Helminger bestimmte am Mittwoch der Verwaltungsrat die Unternehmerin Christiane Wickler.

Die Frachtairline hat rund 2.200 Mitarbeiter, davon 1.600 in Luxemburg.

