Die Frachtfluggesellschaft Cargolux hat am vergangenen Wochenende Rennpferde vom Großherzogtum aus nach Indonesien gebracht, damit sie dort an den Asienspielen 2018 teilnehmen können.

Cargolux fliegt Pferde zu Asienspielen

(C./aa) - Die Frachtfluggesellschaft Cargolux hat am vergangenen Wochenende Rennpferde vom Großherzogtum aus nach Indonesien gebracht, damit sie dort an den Asienspielen teilnehmen können. Diese finden seit dem 18. August und noch bis zum 2. September in der Hauptstadt Jakarta sowie in Palembang statt.



Damit den Pferden während des Transports kein Leid geschieht und um den Stress möglichst gering zu halten, hat man sich bei der Cargolux eigenen Angaben zufolge intensiv auf den Transport vorbereitet. Dies geschah auch, weil Jakarta nicht zu den regulären Charterzielen gehört.



Transporte von Pferden sind jedoch an sich nichts Ungewöhnliches für Cargolux. Rund 3000 solcher Tiere fliegen jedes Jahr mit der Frachtairline. Je nach Ausführung der dabei verwendeten Boeing-Jumbos haben pro Flug zwischen 84 und 90 Pferde an Bord Platz. Neben besonderen Pferdeboxen verfügt die Cargolux auch über Spezialisten für den Transport lebender Tiere.