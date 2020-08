Die Frachtfluggesellschaft transportiert kostenlos dringend benötigtes Material in den Libanon.

Cargolux fliegt Hilfsgüter nach Beirut

Die luxemburgische Frachtfluggesellschaft Cargolux hat am Sonntag 62 Tonnen Hilfsgüter in die krisengebeutelte libanesische Hauptstadt Beirut geflogen. Cargolux habe den Transport des Materials kostenlos übernommen, hieß es in einer Mitteilung.

Die Waren seien in Zusammenarbeit mit dem Logistiker Fedex zunächst von Memphis nach Luxemburg und von dort nach Beirut geflogen worden. Es handele sich um dringend benötigte Ausrüstung für medizinisches Personal.

Beirut kämpft weiter mit den verheerenden Folgen der katastrophalen Explosion im Hafen der Stadt, wo am 4. August 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat explodierten. Mindestens 157 Menschen Starben, es gab mehr als 5.000 Verletzte.

