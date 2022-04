Das Jahr 2021 stand noch immer im Zeichen von Corona und Turbulenzen in Lieferketten und Luftfahrt.

Neuer Rekord

Rekordgewinn: Cargolux fliegt 1,3 Milliarden Dollar ein

Nach dem Rekord von 2020, als die Luxemburger Luftfrachtgesellschaft Cargolux mit 769 Millionen Dollar den höchsten Gewinn ihrer Geschichte einflog, stand unterm Strich im letzten Jahr ein Rekordgewinn von 1,295 Milliarden US-Dollar in der Bilanz. Die Einnahmen beliefen sich auf 4,429 Milliarden gegenüber 3,171 Milliarden 2020.

Das teilte Cargolux am Mittwoch in Sandweiler mit. Die Frachtgesellschaft konnte im vergangenen Jahr von mehr Fracht und höheren Preisen profitieren.

Mit rund 1,242 Millionen Tonnen wurden um 12,2 Prozent mehr Güter transportiert als 2020.



Die Pandemie prägte auch 2021 das Geschäft. Cargolux profitierte dabei vom knappen Flugangebot auf dem Markt, was für hohe Frachtpreise sorgt.

Herausforderndes Jahr 2022

Was das laufende Jahr betrifft, so haben sich die Aussichten in der Luftfahrtbranche eingetrübt: durch den Krieg in der Ukraine ist ein Überfliegen von Russland und der Ukraine nicht möglich, was ein Umfliegen der Länder nötig macht und Cargolux Zeit und Treibstoff kostet. Hinzu kommt, dass durch die Null-Covid-Strategie Pekings immer wieder Betriebe und Metropolen in China in den Lockdown geschickt werden.

