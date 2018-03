Die Luftfrachtgesellschaft Cargolux teilte am Mittwoch mit, dass am selben Tag die neue Flugstrecke Luxemburg-Tokyo Narita eingeweiht wurde.

Cargolux: Einweihung der neuen Strecke nach Japan

Mara Bilo

Die Luftfrachtgesellschaft Cargolux weihte am Mittwoch einen neuen wöchentlichen Flug zwischen dem Flughafen in Findel und Narita International Airport in Japan ein. Die Flugverbindung ist Teil eines Kooperationsabkommens mit Nippon Cargo Airlines (NCA), das sich auf Frachttransport zwischen Luxemburg und Tokyo bezieht.

Cargolux-CEO Richard Forson sagte bei der Einweihung in Japan, dass „Japan lange eine wichtige Rolle im Cargolux-Netzwerk im Fernen Osten gespielt hat. Wir freuen uns, an dem Ausbau der Handelsbeziehungen zwischen Japan und Europa mitwirken zu können.“

Der wöchentliche Flug von Luxemburg nach Japan startet am Dienstagabend in Findel und landet in Tokyo Narita um 16:25 Uhr.