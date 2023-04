Corona-Restriktionen und der Krieg in der Ukraine konnte letztes Jahr Cargolux nichts anhaben. Der Höhenflug sei aber vorbei, so Cargolux-Chef Richard Forson.

Cargolux: Dritter Rekordgewinn in Folge

Marco MENG

Mit einem Nettogewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar, rund 1,44 Milliarden Euro, hat Cargolux 2022 das Rekordergebnis der beiden vorangegangenen Jahre übertrumpft.

Das teilte die Luxemburger Luftfrachtgesellschaft am Mittwoch an ihrem Firmensitz in Sandweiler mit.

In den beiden Jahren davor hatte Cargolux mit netto 769 Millionen Dollar 2020 und 1,295 Milliarden Dollar 2021 Rekordgewinne eingeflogen. 2022 nahm das Unternehmen nun insgesamt 5,1 Milliarden Dollar ein, eine Zunahme um 14,7 Prozent. Der Gewinn nach Steuern konnte um 22 Prozent gesteigert werden.

Cargolux-Chef Richard Forson betonte aber, dass der Höhenflug nun vorbei sei. „Die Zeit des exzellenten Profits geht zu Ende“. Grund: Seit der zweiten Hälfte des letzten Jahres seien die Luftfrachtkapazitäten wieder höher als die Nachfrage, die gesunken sei. „Das ist eine Rückkehr zur Normalität, da die Probleme in den Lieferketten weitgehend gelöst und auch die Frachtraten der Schiffe wieder zurückgegangen sind“, erklärt Forson.

300 Millionen Dollar (im Vorjahr waren es 200 Millionen) werden an die Aktionäre Luxair, HNCA, BCEE, SNCI und der Luxemburger Staat als Dividende ausgeschüttet.

Schwächeres zweites Halbjahr

Etwa eine Milliarde des letztjährigen Gewinns sei in den ersten sieben Monaten 2022 erwirtschaftet worden, sagt Forson. Seitdem gingen Nachfrage und Überschuss spürbar zurück. Insgesamt war das Frachtvolumen letztes Jahr um 8,5 Prozent auf 1,136 Millionen Tonnen zurückgegangen. Das wird auch dazu führen, dass Cargolux die Zusatzfrachtgebühr, die wegen des Überflugverbots von Russland auf Transporte von oder nach Asien erhoben wird, senken muss.

Da die Ukraine und Russland nicht überflogen werden dürfen, muss die Airline die Länder umfliegen, was einen höheren Zeit-, Personal- und Treibstoffaufwand bedeutet. Mitbewerber aus Afrika oder dem Nahen Osten sind hier im Vorteil, weil sie Russland nicht umfliegen müssen. „Letztes Jahr bedeutete das Umfliegen Russlands für Cargolux 6.000 zusätzliche Flugstunden“, erläutert Forson.

Trat gestern sein Amt als Präsident des Cargolux-Verwaltungsrats an: Tom Weisgerber Foto: Gerry Huberty

Cargolux nutzt auch vermehrt den kasachischen Flughafen Astana, wo Luxemburger Airlines seit langem Landerechte genießen. Forson verwahrt sich deutlich gegen die Vermutung, Astana werde von Cargolux genutzt, die Russland-Sanktionen zu umgehen. „Das ist eine unverantwortliche Beschuldigung. Das kann ich nicht genug betonen: Wir halten uns an alle Sanktionen, voll und ganz“, so Forson. Astana werde vor allem zum Tanken und Wechseln der Crews genutzt.

Teurer Treibstoff

Bei der Vorlage des Geschäftsergebnisses von 2022 war auch zu erfahren, dass das Projekt einer „Cargolux China“ nicht weiterverfolgt wird.

Die Luxemburger Luftfrachtgesellschaft hat bei Boeing zehn neue Maschinen des Modells 777-8 bestellt, die 2027 bis 2032 in Dienst gestellt werden und 747-Modelle ersetzen sollen. Cargolux hat eine Flotte von 30 Flugzeugen. Die 777-Frachter sind um 30 Prozent spritsparender als die heutigen Maschinen. Und der Preis für Treibstoff ist letztes Jahr um 80 Prozent gestiegen, wie Cargolux-Finanzchef Maxim Straus anmerkt. Seit Oktober nutzt Cargolux auch SAF (nachhaltiger Flugtreibstoff) als Beimischung, um den CO2-Fußabdruck zu senken. SAF, so Straus, sei bislang die einzige Möglichkeit für die heutigen Motoren, um im Flugverkehr die Treibhausemissionen zu senken.

Bonus-Zahlungen an die Mitarbeiter

An die Luxemburger Wirtschaft leistete Cargolux eigenen Angaben zufolge im letzten Jahr einen Beitrag von 830 Millionen Dollar, unter anderem durch Löhne und Steuern. Die Mitarbeiterzahl stieg im letzten Jahr von weltweit 2.477 auf 2.539, 1.888 davon arbeiten in Luxemburg.

Zu den festgefahrenen Verhandlungen zum Kollektivvertrag mochte Forson keine Details nennen, er kritisierte jedoch, dass die Cargolux-Mitarbeiter überall auf der Welt zwei Tage pro Woche Homeoffice machen dürfen, während die Personalvertreter in Luxemburg sich weigerten, diese Vereinbarung zu unterzeichnen. Zur Aussage des LCGB, die Mitarbeiter sollten „auch“ von dem glänzenden Geschäftsergebnis der letzten Jahre profitieren, sagt Forson: „Der LCGB verschweigt, dass wir die letzten Jahre und auch dieses Jahr einen extrem hohen Bonus an jeden Mitarbeiter auszahlten und auszahlen werden.“

Es soll sich um einen fünfstelligen Betrag handeln, wie anderweitig zu erfahren war.

