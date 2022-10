Die neuen Boeing 777-8F Flugzeuge sollen die bisher eingesetzten Boeing 747-400F ersetzen.

Wirtschaft 2 Min.

Luftfahrt

Cargolux bestellt zehn Boeing 777-8 Frachter

Die neuen Boeing 777-8F Flugzeuge sollen die bisher eingesetzten Boeing 747-400F ersetzen.

(ndp) - Boeing und Cargolux haben am Mittwoch im Rahmen einer feierlichen Unterzeichnung am Hauptsitz von Cargolux in Luxemburg einen Kaufvertrag über zehn 777-8 Frachter mit Optionen für sechs weitere Flugzeuge geschlossen. „Die Entscheidung von Cargolux für die 777-8 Freighter unterstreicht das Engagement des Unternehmens für langfristige Nachhaltigkeit“, schreibt das Luxemburger Luftfrachtunternehmen in einer Mitteilung.

Der 777-8 Freighter biete geringere CO2- und Lärmemissionen sowie den niedrigsten Treibstoffverbrauch und die niedrigsten Betriebskosten pro Tonne unter allen großen Frachtflugzeugen an. Die Vereinbarung werde die Position von Cargolux als weltweit führendes Luftfrachtunternehmen festigen.

„Der Ersatz unserer alternden Flotte von 747-400-Frachtern durch das neueste technologische und treibstoffeffiziente 777-8-Frachtermodell wird zu unserem langfristigen Nachhaltigkeitsprogramm beitragen“, so Richard Forson, Präsident und CEO von Cargolux. Die ersten 777-8 Frachter will Boeing 2027 an Cargolux ausliefern.

Foto: Cargolux

Boeing hat den neuen 777-8 Frachter im Januar 2022 auf den Markt gebracht und inzwischen mehr als 50 Bestellungen für dieses Modell verbucht. Der 777-8 Frachter verfügt über nahezu identische Nutzlast- und Reichweitenfähigkeiten wie der 747-400 Frachter und bietet gleichzeitig eine 30 Prozent bessere Treibstoffeffizienz sowie 25 Prozent niedrigere Betriebskosten pro Tonne.

„Mit dem Kauf unseres neuesten Frachters hat Cargolux in eine nachhaltige Zukunft investiert, denn die 777-8 Freighter wird die CO2-Emissionen im Vergleich zu den Flugzeugen, die sie ersetzt, deutlich reduzieren“, sagt Stan Deal, Präsident und CEO von Boeing Commercial Airplanes.

Cargolux setzt auf den Boeing 777-Frachter Ab 2027 werden die ersten Jumbos ersetzt – das neue Modell hat einige Vorteile, aber auch einen Nachteil.

Ein weiterer Punkt ist, dass der 777-8 Frachter mit einem um bis zu 60 Prozent geringeren Geräuschpegel als seine Vorgängermodelle operiert, wodurch die Lärmemissionen in der Umgebung von Flughäfen erheblich reduziert werden können, unterstreicht Cargolux.

Die luxemburgische Frachtgesellschaft betreibt eine Flotte von insgesamt 30 Boeing 747-8 und 747-400 Frachtflugzeugen. Das weltweite Netz deckt mehr als 75 Destinationen im Linienfrachtverkehr ab.

„Neue Boeing muss am Standort Luxemburg betrieben werden“

Die Mehrheitsgewerkschaft LCGB und der OGBL begrüßten am Mittwoch die Bestellung der neuen Flugzeuge. Gleichzeitig fordern sie, dass diese Investition den Standort und die Arbeitsplätze in Luxemburg stärkt.



Die Bestellung sei „ein wichtiges Signal für den Luftfahrtstandort Luxemburg und die über 25.000 (davon 6.000 direkte Arbeitsplätze) in diesem Bereich beschäftigten Arbeitnehmer.“ Gerade die letzten drei Jahre hätten gezeigt, dass Cargolux ein für Luxemburg systemrelevanter Arbeitgeber sei und es „möglich sei, vom Standort Luxemburg aus international erfolgreich tätig zu sein“.

„Daher erwarten die Cargolux-Mitarbeiter, dass alle heute neu bestellten Boeing 777-8F Flugzeuge durch Cargolux-Mitarbeiter am Standort Luxemburg im Rahmen des bestehenden Kollektivvertrages geflogen, gewartet und administrativ betreut werden“, schreiben die Gewerkschaften. Die Einführung der Boeing 777-8F durch Cargolux dürfe nicht dazu genutzt werden, um Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern oder das Personal für diesen Flugzeugtyp außerhalb des Cargolux-Kollektivvertrages zu beschäftigen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.