Car Avenue übernimmt Grand Garage de Luxembourg

Der Toyota- und Lexus-Händler Grand Garage de Luxembourg in Bartringen mit 31 Mitarbeitern wird übernommen.

(MeM) - Die Car Avenue Gruppe übernahm zum Jahreswechsel in Bartringen den Toyota- und Lexus-Händler Grand Garage de Luxembourg, wie das Unternehmen mitteilte.

Es wird damit zum wichtigsten Toyota-Händler im Land mit rund 800 Neufahrzeugen und zum exklusiven Lexus-Händler mit rund 125 Neufahrzeugen jährlich. Die 31 Mitarbeiter der Grand Garage de Luxembourg werden von CAR Avenue übernommen.

„Das gemeinsame Ziel ist es, dem Vertrieb der Marken Toyota und Lexus in Luxemburg neuen Schwung zu verleihen“, teilte die Car Avenue Group dazu am Freitag mit. Das Unternehmen ist seit 2010 in Luxemburg, wo es die Marken Nissan und Toyota und seit 2018 die Marken Peugeot, Citroën, DS, Opel und Kia vertreibt.

Car Avenue hat insgesamt 2.400 Mitarbeiter und 110 Händlerbetriebe in Frankreich, Luxemburg und Belgien und verkaufte 2019 rund 70.000 Neu- und Gebrauchtwagen.

