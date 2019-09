Cannabisprodukte fallen künftig unter das Tabakgesetz

Das Geschäft mit Cannabisprodukten boomt in Luxemburg - doch die golden Zeiten könnten vorbei sein.

Ab dem 1. Dezember 2019 müssen Verbraucher von CBD-Produkten wohl tiefer in die Tasche greifen. In Luxemburg verkaufte Cannabisprodukte werden nämlich künftig unter das Tabakgesetz fallen - und auch so versteuert werden. Aus einem Dokument, das dem Luxemburger Wort vorliegt, geht hervor, dass ab Dezember auf jedes verkaufte Gramm eine Verbrauchsteuer (Akzise) von 33,15 Prozent erhoben werden wird, zusätzlich zur TVA von 17 Prozent.

Auf Verbraucher könnten demnach Preissteigerungen von bis zu 50 Prozent zukommen ...