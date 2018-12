Cannabis: un marché à créer au Luxembourg

Le nouveau gouvernement a décidé de légaliser le cannabis récréatif. Un nouveau marché qui pourrait s'inspirer des modèles canadiens ou uruguayen.

Le cannabis est la drogue illicite la plus souvent consommée en Europe: 17,2 millions de jeunes Européens âgés de 15 à 34 ans ont fumé du cannabis l'an dernier et environ 1 % des adultes européens en consomment quotidiennement. Soit un jeune sur cinq, selon cette estimation de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) dans son rapport annuel 2018.

Pour 8 à 16,67 euros le gramme d’herbe – «5 euros dans des grandes quantités», dit-on dans les procès des petits dealers locaux –, le consommateur peut facilement trouver son bonheur au Luxembourg, entre herbe marocaine, albanaise ou nigériane ...