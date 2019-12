Am Donnerstag trafen sich Vertreter der Supermarktkette und die Arbeitnehmervertreter der OGBL vor der Nationalen Schlichtungsstelle, um den Tarifvertrag für 3.200 Mitarbeiter des Konzerns neu zu verhandeln.

Cactus erzielt keine Einigung mit seinen Mitarbeitern

Beginn um 14 Uhr, Ende um 17 Uhr. Und in der Zwischenzeit? "Nichts", bedauerte David Angel, Vertreter der OGBL, als er am Donnerstag das Arbeitsministerium verließ. Die von der Nationalen Schlichtungssstelle (ONC) einberufene Sitzung änderte nichts daran, dass die Arbeitnehmervertreter und die Führungskräfte des Unternehmens unter der Leitung von Laurent Schonckert in ihren Verhandlungen gescheitert sind.

Da diesmal keine Einigung erzielt wurde, wurden die Verhandlungspartner von der ONC zu einer zweiten Sitzung vor dem Gremium eingeladen. Ein Termin ist vor Ende Februar zu vereinbaren. "Aber zuerst verlangt das Büro von der Cactus-Geschäftsführung, dass sie ein Treffen organisiert, um den Dialog im Januar wieder aufzunehmen", sagt Gewerkschafter David Angel.

Protestaktion bei Cactus am kommenden Samstag Aufgrund der stockenden Verhandlungen mit Cactus planen LCGB und OGBL am nächsten Wochenende Demonstartionen vor mehreren Filialen der Supermarktkette.

Den Arbeitnehmervertretern sitzt jedoch die Zeit im Nacken. Der aktuelle Tarifvertrag ist seit Monaten nicht mehr in Kraft. Die Gehälter oder Boni sind seit Jahren nicht gestiegen (dabei geht es der Gruppe gut), und die Forderungen nach schnelleren beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten beim drittgrößten Unternehmen im Großherzogtum bleiben unbeachtet. "Dieses Treffen in der ONC führte nicht zu neuen Vorschlägen. Also bleibt es bei der Streikankündigung."

Drei Streikposten am Samstag

Und die Ungeduld der Gewerkschaften und vieler Cactus-Mitarbeiter soll sich von diesem Samstag an in eine soziale Bewegung verwandeln. Der erste Streikposten ist am 14. Dezember um 10 Uhr morgens, vor dem Geschäft in Niederkerschen geplant. Die Aktivisten und Mitarbeiter ziehen dann am Mittag vor den Eingang der Filiale in Howald und gegen 14 Uhr vor das Einkaufszentrum Belle Etoile in Bartringen.

"Natürlich wird es für Kunden, die für die Feiertage einkaufen wollen, unschön sein, aber es ist ein Weg, uns beim Management Gehör zu verschaffen", sagt Marc Angel.

Der Gewerkschafter und seine Mitstreiter wollen damit nicht aufhören, solange sich die Diskussion mit den Entscheidungsträgern von Cactus verzögert. "Wir waren in diesem Sommer kurz vor einer Einigung, und im Herbst kehrte sich der Kurs des Managements um. Nun scheitert nach fast einem Jahr Verhandlungen das Vermittlungsverfahren. Wir werden uns nicht zurücklehnen und auf die nächste Schlichtungssitzung warten", warnt die Gewerkschaft. (tom)