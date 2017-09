(ndp) - Route de Volmerange à Dudelange. Dans le futur quartier "Nei Schmelz" de la ville, le dernier siège administratif en date d'ArcelorMittal s'apprête à accueillir de jeunes start up dans des locaux qui comptent plus de 500 m2, 14 bureaux et salles de réunions. Nous sommes dans le nouveau "Innovation Hub Dudelange", le premier incubateur pour jeunes entreprises innovantes et technologiques de la ville. "Les bureaux ne sont pas encore prêts car il y a des aménagements à faire", explique le bourgmestre Dan Biancalana.

Dès l'année prochaine, des entreprises pourront installer leurs premiers postes de travail au sein d'une structure "mixte" qui accueillera deux types d'entreprises en fonction de leur âge: d'un côté, les entreprises de moins de deux ans, qui pourront accéder aux locaux pour une durée maximum de 5 ans et qui devront s'acquitter d'un loyer de 5 euros/m2. De l'autre côté, les entreprises de plus de deux ans auxquelles l'Innovation Hub servira de "maison-relais" avant d'être complètement autonomes. Elles devront payer quant à elles un loyer de 20 euro/m2.

Plus de demande que d'offre



Le centre d'accueil et d'innovation pour start-up fait l'objet d'un cofinancement de la part du ministère de l'Économie, qui prend en charge les travaux de rénovation à hauteur de 80%, soit 140.000 euros. Les entreprises hébergées en son sein seront encadrées par Luxinnovation. "Nous pensons pouvoir remplir les salles dans les deux ou trois mois qui viennent", explique Jean-Paul Schuler, le directeur de cette agence, qui s'est engagée dans un premier temps avec Technoport, à détecter les start-up prêtes à s'installer dans l'Innovation Hub. Pour Luxinnovation, qui traite chaque année près de 400 dossiers, "il y a aujourd'hui plus de demande que d'offre" sur le marché. D'où la nécessité de multiplier encore les incubateurs et accélérateurs au Grand-Duché, même si l'écosystème luxembourgeois s'est fortement développé ces dernières années, comme l'a rappelé la secrétaire d'Etat à l'Economie Francine Closener.



Si les écotechnologies sont privilégiées comme domaine de prédilection pour les start up de l'Innovation Hub, des entreprises d'autres secteurs pourront s'y loger également. Pour le bourgmestre de la ville, l'Innovation Hub est d'abord un projet pilote qui s'inscrit dans le cadre du futur concept du site "Neischmelz". Avant les premiers travaux de chantiers prévus dans près de deux ans, la ville souhaite profiter de cette "étape transitoire" pour mettre en place des projets économiques à court terme, pour les inscrire ensuite dans une vision à plus long terme. Avec la création de nouveaux emplois à la clé.