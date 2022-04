Möglicherweise von Salmonellen infizierte Ferrero-Produkte aus Arlon wurden weltweit zurückgerufen. Der Vorfall wird weiter untersucht.

Salmonellengefahr

Buttermilch soll Ferrero-Rückruf ausgelöst haben

Möglicherweise von Salmonellen infizierte Ferrero-Produkte aus Arlon wurden weltweit zurückgerufen. Der Vorfall wird weiter untersucht.

(dpa) – Der Salmonellen-Ausbruch rund um Schoko-Produkte von Ferrero hängt nach Angaben von EU-Behörden möglicherweise mit der Verarbeitung von Buttermilch im betroffenen Werk in Belgien zusammen. Bei eigenen Kontrollen des Fabrikbetreibers in Arlon sei das Bakterium Salmonella Typhimurium im Dezember 2021 in einem Buttermilch-Tank entdeckt worden, teilte die EU-Gesundheitsbehörde ECDC am Dienstag zu ihren laufenden Untersuchungen mit.

Das Unternehmen habe Hygienemaßnahmen umgesetzt und Probenahme und Tests der Produkte und des Verarbeitungsumfelds verstärkt. Nach negativen Salmonellen-Tests habe es die Schokoladenprodukte dann in ganz Europa und weltweit vertrieben.



Weitere Untersuchungen im Werk nötig

Das ECDC und die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA schrieben in einer gemeinsamen Bewertung des Ausbruchs, dass bis Freitag vergangener Woche 119 bestätigte und 31 Verdachtsfälle in insgesamt zehn europäischen Ländern registriert worden seien. Die erste positive Probe sei am 21. Dezember in Großbritannien genommen worden, wo Mitte Februar dann eine Häufung von Infektionsfällen gemeldet worden sei.

Belgische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ferrero Nach einem Salmonellen-Ausbruch musste Ferrero vergangene Woche eine Fabrik in Arlon schließen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Bei den meisten Infizierten handelt es sich um Kinder im Alter von unter zehn Jahren, viele davon mussten ins Krankenhaus. Man werde die Situation weiter genau beobachten, schrieben ECDC und EFSA. Weitere Untersuchungen seien im Werk nötig, um die grundlegende Ursache, den Zeitpunkt und mögliche Faktoren hinter der Kontamination zu identifizieren.

Der Kinder-Schokoladen-Hersteller Ferrero hatte das Werk auf Behördenanweisung schließen müssen. Alle Kinder-Schokoladenprodukte, die in Arlon hergestellt und von dort ausgeliefert wurden, wurden zurückgerufen – ausgerechnet kurz vor Ostern. Salmonellen können zu Durchfall, Erbrechen und Fieber führen.

Ferrero hat folgende Produkte in Luxemburg zurückgezogen: Kinder Mini Eggs 100 g

100 g Kinder Mix Mini Eggs 250 g

250 g Kinder Mix Peluche 133 g

133 g Kinder Schokobons 125 g, 200 g, 300 g

125 g, 200 g, 300 g Kinder Schokobons White 200 g

200 g Kinder Surprise 20 g (x1), 20 g (x3), 20 g (x4)

20 g (x1), 20 g (x3), 20 g (x4) Kinder Happy Moments 162 g

162 g Kinder Mix Advent Calendar 127 g

127 g Kinder Surprise Maxi 100 g

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.