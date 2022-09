Die Übernahme der Ölkonzern-Tochter soll die Versorgung sichern. Der Fortbestand des Geschäftsbetriebs war laut deutscher Regierung in Gefahr.

Treuhandverwaltung

Bund kassiert Rosneft Deutschland

Die Übernahme der Ölkonzern-Tochter soll die Versorgung sichern. Der Fortbestand des Geschäftsbetriebs war laut deutscher Regierung in Gefahr.

(Bloomberg) - Die Bundesregierung übernimmt die Kontrolle über die deutschen Tochterunternehmen des russischen Ölkonzerns Rosneft und deren Anteile an drei Ölraffinerien. Die für die Versorgung in Ostdeutschland entscheidende Raffinerie Schwedt drohte wegen des russischen Miteigentümers ins Abseits zu geraten.



Kontrolliert zwölf Prozent der deutschen Erdölverarbeitungskapazität

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) übernimmt die Treuhandverwaltung der RN Refining & Marketing GmbH und der Rosneft Deutschland GmbH und ihrer Beteiligungen an den Ölraffinerien in Schwedt, Karlsruhe und Vohburg, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag mitgeteilt hat. Rosneft Deutschland kontrolliert laut dem Ministerium zwölf Prozent der deutschen Erdölverarbeitungskapazität.

„Mit der Treuhandverwaltung wird der drohenden Gefährdung der Energieversorgungssicherheit begegnet und ein wesentlicher Grundstein für den Erhalt und die Zukunft des Standorts Schwedt gelegt“, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.

Verstaatlichung weiterer Unternehmen geplant

Mit dem am Freitag bekannt gegebenen Schritt nimmt der Zugriff Berlins auf die Energieindustrie im Zuge der Krise wegen des Kriegs in der Ukraine eine weitere Dimension an. Die Bundesregierung arbeitet außerdem an der Teil- oder Vollverstaatlichung der Gasversorger Uniper SE, der EnBW-Tochter VNG AG und der ehemaligen Deutschland-Tochter von Gazprom, Securing Energy for Europe GmbH.

Mit der Übernahme von Rosneft Deutschland soll vor allem der Betrieb der Raffinerie in Schwedt nahe der polnischen Grenze gesichert werden, die den größten Teil des Kerosins für den Flughafen Berlin-Brandenburg herstellt und zahlreiche Tankstellen in der Region beliefert.

Die Sanktionen des Westens gegen Russland wegen der Invasion in der Ukraine hatten zur Folge, dass sowohl Abnehmer als auch Zulieferer die Geschäftsbeziehungen mit der Raffinerie zunehmend scheuten, wie das Ministerium mitteilte.

Geschäftspartner sind angesprungen

„Die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs der betroffenen Raffinerien (war) aufgrund der Eigentümerstellung der Unternehmen in Gefahr“, heißt es in der Mitteilung. „Zentrale kritische Dienstleister wie Zulieferer, Versicherungen, Banken, IT-Unternehmen und Banken, aber auch Abnehmer, waren nicht mehr zu einer Zusammenarbeit mit Rosneft bereit.“

Hinzu kommt auch, dass Schwedt vor allem über die russische Druschba-Pipeline mit Rohöl versorgt wird, der Rohölimport aus Russland aber demnächst eingestellt werden soll. Die Raffinerie wird sich dann wohl stark auf Polen stützen müssen, über das sie verschifftes Öl auf dem internationalen Markt beziehen kann.

„Die Entscheidung wird von einem umfassenden Zukunftspaket begleitet, das einen Transformationsschub für die Region bringt und die Raffinerie unterstützt, damit die Versorgung mit Öl auf alternativen Lieferwegen sichergestellt wird“, so die Mitteilung des Ministeriums.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck werden den Rosneft-Verstaatlichungsplan am Freitag in Berlin vorstellen.

