Buffett sieht weitere US-Bankenpleiten, aber Einleger geschützt

Der Investor sagt, krisengeschüttelte Bankaktien seien keine sinnvollen Investitionen

(Bloomberg) - Warren Buffett hält es für wahrscheinlich, dass weitere US-Banken zusammenbrechen werden, doch Sparer sollten zuversichtlich sein, dass sie nichts von ihrem Geld verlieren werden.



„Wir sind noch nicht durch mit den Bankenpleiten”, sagte der Chef von Berkshire Hathaway in einem Interview auf CNBC am Mittwoch. „Dumme Entscheidungen” von Bankmanagern sollten nicht dazu führen, „ dass die gesamte Bevölkerung der Vereinigten Staaten wegen etwas in Panik gerät, worüber sie nicht in Panik geraten muss.”

Sparer schichten von kleineren Banken zu den ganz Großen um Die größten Institute profitieren von der Einschätzung, dass sie im Falle des Falles vom Staat gerettet würden, da sie als systemrelevant gelten.

Buffett würde darauf wetten, dass kein Einleger im nächsten Jahr Geld verlieren wird. Dennoch warnte der Milliardär, dass krisengeschüttelte Bankaktien keine sinnvollen Investitionen seien, da die Aktionäre wahrscheinlich selbst dann Verluste erleiden würden, wenn die Regierung Maßnahmen zum Schutz der Einleger ergreife.

„Sie werden die Aktionäre nicht retten”, sagte Buffett auf die Frage, ob Aktien von angeschlagenen Regionalbanken wie der First Republic Bank ein „Schnäppchen” seien.

US-Regierung verliert kein Geld mit Banken

Die Struktur der Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) — die von den Banken, deren Einlagen sie versichert, Gebühren eintreibt — bringe es mit sich, dass die US-Regierung bei der Abwicklung insolventer Banken kein Geld verliere, so Buffett.

„Die Öffentlichkeit hat den Eindruck, dass die FDIC die US-Regierung ist”, sagte Buffett. „Aber die Kosten der FDIC, einschließlich der Kosten für ihre Mitarbeiter und alles andere, werden von den Banken getragen. Die Banken haben die Bundesregierung also noch nie einen Cent gekostet.”

Berkshires Verkäufe von Bankaktien seien keine Kritik an der Geschäftsführung dieser Banken, sagte Buffett, sondern spiegelten stattdessen seine sich abkühlende Einstellung zu diesem Sektor im Allgemeinen wider.

