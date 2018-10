AXA Investment Managers - Real Assets hat im Auftrag eines Kunden den Zuschlag für den Bürokomplex "Le Dôme" in Luxemburg-Stadt bekommen.

Bürokomplex "Le Dôme" verkauft

AXA Investment Managers - Real Assets hat im Auftrag eines Kunden den Zuschlag für den Bürokomplex "Le Dôme" in Luxemburg-Stadt bekommen.

(C./aa) - Die Investmentgesellschaft Blackstone hat ihren Bürokomplex "Le Dôme" in der Rue du Laboratoire verkauft. Das teilte das auf Immobilien spezialisierte Beratungsunternehmen Jones Lang LaSalle (JLL) am Donnerstag mit.

Den Zuschlag bekam AXA Investment Managers - Real Assets im Auftrag eines Kunden. Die gesamte Transaktion zog sich über mehrere Monate hin. Zu den Mietern gehört unter anderem das "House of Start-Ups" und die Carlyle Group.



"Dieser Verkauf bestätigt das Interesse internationaler Akteure am Großherzogtum und insbesondere europäischer Investoren, die vom hiesigen Büromarkt und seiner Liquidität überzeugt sind", so Vincent Van Brée, Head of Capital Markets JLL Luxembourg.