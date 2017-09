(hb/miz) - Der Online-Versandhändler Amazon baut seinen Standort in Luxemburg aus. Wie das Luxemburger Wort erfahren hat, wird Amazon - neben seinem Hauptsitz in Clausen - weitere Büros in gleich drei Gebäuden in Kirchberg beziehen. Damit weitet das Unternehmen seine Büroflächen in Luxemburg auf insgesamt 20 000 Quadratmeter aus.



Amazon soll das Deka-Gebäude auf Nummer 38 in der Avenue John F. Kennedy mieten und dort eine Fläche von 14 486 Quadratmetern übernehmen. Der Versandhändler übernimmt außerdem 4 314 Quadratmeter im L'Unico-Gebäude und 1 655 Quadratmeter im The Square - auch diese Immobilien befinden sich in Kirchberg.



Amazon zählt in Luxemburg rund 1 500 Mitarbeiter, laut der Online-Jobbörse des Unternehmens sind momentan weitere 377 Stellen in Luxemburg ausgeschrieben. Die EU-Firmenzentrale des Versandhändlers soll aber auch weiterhin in Clausen bleiben.

