Bruneau wird Aktionär von Muller & Wegener

Mara BILO Das Familienunternehmen Muller & Wegener gibt am Dienstag bekannt, dass die französische Gruppe Bruneau ein Aktieninhaber der Firma wird. Der Grund dafür: Die Entwicklungsfähigkeit des luxemburgischen Betriebes stärken.

Das luxemburgische Familienunternehmen Muller & Wegener wird teilweise französisch - das gab die Firma am Dienstag bekannt. Die Familie, die heute von Françoise Cerf-Muller vertreten wird, bleibt nach dieser Operation ein bedeutender Aktionär. Die derzeitige Geschäftsführung - Catherine Hoerold, Tochter von Françoise Cerf-Muller, und Manuel Hoerold - steht auch weiterhin an der Spitze des Unternehmens, darauf weist die am Dienstag veröffentlichte Pressemitteilung hin. "Wir sind weiterhin auf logistische Mittel und alle aktuellen Teams angewiesen", so die Mitteilung.

Die Firma Muller & Wegener ist nach eigenen Angaben Marktführer im Bereich der Verpackungen, der Bürobedarfsartikel, sowie der Schul-, Hygiene- und Körperpflegeprodukte. Die Operation ziele darauf ab, die Position des Unternehmens auf dem Luxemburger Markt zu stärken, erklärt Catherine Hoerold auf Nachfrage. "Bruneau hat viel Erfahrung im E-Commerce; dieses Know-How wollen wir nützen." Und auch wichtig: "Bei Bruneau wird - genau wie bei uns - Kundenservice großgeschrieben."

Darüber hinaus ist die Frage der Unternehmensnachfolge bislang nicht geklärt, so Catherine Hoerold. "Es ist uns immer wichtig gewesen, das Geschäft weiterzuentwickeln", sagt sie. "Die Zusammenarbeit mit Bruneau stellt dies sicher."

Das Familienunternehmen Muller & Wegener wurde vor mehr als 100 Jahren in Luxemburg gegründet. Im vergangenen Jahr erzielte die Firma einen Umsatz von 28 Millionen Euro und beschäftigte 97 Mitarbeiter.