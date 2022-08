Gute Nachrichten für Luxair: Die britische Fluggesellschaft fliegt offenbar ab Oktober nicht mehr vom Großherzogtum zum Londoner Business-Hot Spot.

Luxair fliegt weiter

British Airways streicht London-City-Strecke ab Luxemburg

British Airways stellt seine Flüge von Luxemburg zum Business-Hot-Spot London City ein und fliegt fortan nur noch zum Großflughafen London-Heathrow. Luxair wird damit zum alleinigen Anbieter der bei Geschäftsreisenden beliebten Strecke.

Wie eine Überprüfung der British-Airways-Website am Freitag ergab, können Passagiere nach dem 28. Oktober keine Tickets mehr für die Strecke Luxemburg-London City buchen. Die Ticketpreise für die Luxair-Strecke steigen mit dem wegfallenden Wettbewerb sprunghaft an. Ein Flug, der am 31. Oktober um 6.45 Uhr von Luxemburg abfliegt, kostet 60,50 €, verglichen mit 45,50 € für den gleichen Flug am 3. Oktober.

Stellungnahmen von Luxair und British Airways blieben vorerst aus.

