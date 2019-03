Die politische Blockade in Westminister bringt britische Unternehmer allmählich zum Verzweifeln. Unterdessen kündigt die Regierung für Freitag ein drittes Votum über den Brexit-Deal an.

Britische Wirtschaft "frustriert" und "wütend"

(AFP/dpa/jt) - Die Wirtschaftskapitäne auf der Insel sind sauer, sehr sogar. Nachdem das britische Parlament weiterhin keine klare Linie zum Brexit gefunden hat, steigt der Frust in vielen Betrieben. Der Vorsitzende der Britischen Handelskammer (BCC), Adam Marshall, greift die Abgeordneten im Unterhaus frontal an: "An die Adresse von Westminster sage ich: Wir sind frustriert. Wir sind wütend. Sie haben die britische Wirtschaft im Stich gelassen."

Marshall kritisiert, dass sich die Parlamentarier mit Kleinkram aufhielten anstatt Entscheidungen zu treffen. Er warnt vor einem ungeordneten EU-Austritt: Dies käme einer "ungeheuerlichen Pflichtverletzung" gleich.

Brexit-Sorgen hatten das britische Wirtschaftswachstum in den vergangenen Monaten spürbar gedämpft. 2018 wuchs das Bruttoinlandsprodukt des Vereinigten Königreichs laut vorläufigen Daten der EU-Kommission nur um 1,4 Prozent.

Unterhaus lehnt sämtliche Brexit-Alternativen ab Im Streit um den EU-Austritt tritt das britische Parlament auf der Stelle. Premierministerin May bietet ihren Rücktritt an, sollte ihr Brexit-Deal doch noch angenommen werden.

Am Donnerstag wurde bestätigt, dass Premierministerin Theresa May am (morgigen) Freitag erneut über ihren bereits zwei Mal im Parlament abgeschmetterten Deal zum EU-Austritt abstimmen lassen will. Das teilte die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Andrea Leadsom mit. Fraglich ist jedoch, ob Parlamentspräsident John Bercow mitspielt. Der hatte am Donnerstag erneut gedroht, das Abstimmung nicht zuzulassen. Grund ist eine 415 Jahre alte Regel, wonach ein und dieselbe Vorlage nicht beliebig oft zur Abstimmung gestellt werden kann.



Die britischen Wähler hatten im Juni 2016 mit knapper Mehrheit dafür gestimmt, die EU zu verlassen. Im britischen Unterhaus fielen am Mittwoch bei einem "Testlauf" mehrere Alternativen zum Brexit durch. Auch für ein zweites Referendum über den EU-Austritt fand sich keine Mehrheit. Im Vergleich zu anderen Optionen gewann dieser Vorschlag aber relativ viele Stimmen. Politiker wie der Grüne Sven Giegold werben daher für eine längere Verschiebung des Brexits, um ein zweites Referendum in Großbritannien zu ermöglichen. Dabei „sollte die EU in Kauf nehmen, dass die Briten nochmals an den Europawahlen teilnehmen“, erklärte der Europaabgeordnete am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.

Die Idee einer zweiten Volksabstimmung gewinne bei Bürgern und Abgeordneten in Großbritannien an Zustimmung, meinte Giegold. Am Wochenende hätten eine Million Menschen in London demonstriert, fast sechs Millionen hätten eine Petition gegen den Brexit unterzeichnet.