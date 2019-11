Britische Unternehmen beantragen Übergangsgenehmigung in Luxemburg

Die Regulierungsbehörde hat bereits 48 Unternehmen eine dauerhafte Lizenz erteilt.

Von Zuzanna Reda-Jakima über Luxembourg Times

Hunderte von britischen Finanzunternehmen haben die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde um eine 12-monatige Übergangsfrist gebeten, die es ihnen ermöglichen würde, im Falle eines harten Brexits weiterhin im Großherzogtum tätig zu sein.

Am Ende dieses Zeitraums könnten sich die 600 Unternehmen nach Wahl dauerhaft in Luxemburg - oder in einem anderen EU-Land - niederlassen und so ihre Aktivitäten auf dem Kontinent fortsetzen.

"Es sind einige große Namen aus der Branche dabei, und ich freue mich, dass sie sich dafür entschieden haben, sich unter unserer Aufsicht in Luxemburg zu etablieren", sagte Claude Marx, Leiter der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ...