(las) - Der britische Versicherungskonzern RSA will in Luxemburg eine neue EU-Zentrale aufbauen, berichteten die Zeitungen "Daily Telegraph" und "Financial Times" (FT). Auch der Spezialist für Unternehmensversicherungen CNA Hardy kündigte am Dienstag an, seine EU-Filialie in Luxemburg aufzubauen.



Versicherer und Banken brauchen nach dem britischen EU-Austritt einen Standort auf dem Kontinent, um einen sogenannten "Passport" zu behalten, der ihnen erlaubt weiter ihre Produkte in der EU zu verkaufen.

Allerdings soll der neue Sitz von RSA relativ klein ausfallen: Weniger als zehn Mitarbeiter plant RSA in Luxemburg einzusetzen. Die Aktivitäten in Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande und Spanien sollen künftig von Luxemburg aus geleitet werden. Die zahlreichen RSA-Kunden in Skandinavien sollen weiter vom Standort in Stockholm koordiniert werden. RSA beschäftigt weltweit 13.500 Mitarbeiter und hat laut eigenen Angaben neun Millionen Kunden in 100 Ländern.

CNA Hardy will in Luxemburg ein Managementteam einstellen, das sich um Risiken, Finanzen und Compliance kümmert. Die Prozeduren würden bereits laufen und sollen bis Anfang 2019 abgeschlossen werden. "Luxemburg ist der optimale Standort", betonte der CEO David Brosnan in einer Stellungnahme und lobte unter anderem das professionelle Vorgehen der Luxemburger Regulierungsbehörde.



Brüssel etabliert sich als Konkurrenz

RSA und CNA folgen mit ihrer Entscheidung auf AIG, FM Global, Liberty Specialty Markets und Hiscox, die sich infolge des Brexits ebenfalls in Luxemburg niederlassen wollen. Neben Luxemburg ist allerdings auch Brüssel für Versicherer interessant, die nach einer Alternative für London Umschau halten.

Der Versicherungskonzern QPE habe sich für Brüssel als neuen EU-Standort entschieden, meldete die FT am Dienstag. Bereits Ende März hatte sich die Londoner Versicherungsbörse Lloyd's für die belgische Hauptstadt entschieden und damit gegen Luxemburg, das ebenfalls in der engeren Auswahl war.



Bisher haben Brüssel und Luxemburg mehr Erfolg, Versicherungskonzerne anzuziehen als Dublin, das ursprünglich als Favorit galt, wie die FT betont.