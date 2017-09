(HB / pso) La seconde banque singapourienne Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) envisage l'implantation d'une filiale au Luxembourg suite à la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne.

Selon les informations du «Luxemburger Wort», la branche d'OCBC spécialisée dans la banque privée, Bank of Singapore, considère un déplacement de ses activités londoniennes au Grand-Duché afin de continuer à servir le marché européen, une fois le divorce entre la Grande-Bretagne et l'UE acté, en 2019.



Réunions au sommet



D'autres juridictions sont étudiées par la banque et tout déménagement au Luxembourg ne deviendrait officiel qu'après obtention de l'agrément délivré par le ministère des Finances. Le cas échéant, il s'agirait de la première banque singapourienne au Grand-Duché.

Le directeur général de Bank of Singapore Bahren Shaari rencontrera le Premier ministre Xavier Bettel au cours de l'après-midi. Un entretien avec le régulateur, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), devrait suivre.



De nombreuses banques asiatiques



OCBC et le bureau du Premier ministre ont décliné tout commentaire.

Le Luxembourg accueille déjà 141 banques et sa place financière a remporté un franc succès auprès des banques asiatiques. La CSSF recense aujourd'hui 12 (ce chiffre inclut les doublons filiale-succursale) établissements chinois et six japonais.