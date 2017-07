(las) - Der US-amerikanische Vermögensverwalter Northern Trust kündigte am Mittwoch an, in Luxemburg eine Bank für den EU-Raum einzurichten. Bisher ist die Bank aus Chicago bereits mit einer Filiale in Luxemburg präsent und hat in Europa ebenfalls Niederlassungen in Amsterdam, Frankfurt und Stockholm.

Bereits Ende des Jahres wird Northern Trust seine Präsenz in Luxemburg deutlich ausbauen. Bis dahin sei voraussichtlich die Übernahme der Fondsverwaltung der UBS Asset Management in Luxemburg und in der Schweiz abgeschlossen. In Luxemburg sind davon etwa 150 Personen betroffen.



"Die Schaffung der EU-Bankniederlassung in Luxemburg unterstreicht unseren Willen, unsere Geschäfte in Kontinentaleuropa auszubauen", sagte Teresa Parker, Vorsitzende von Northern Trust für die Region Europa, Naher Osten und Afrika. David Wicks wurde als Leiter für Kontinentaleuropa ernannt, um den Ausbau voranzutreiben. Er wird auch für die Bank in Luxemburg zuständig sein.



Weiterer Erfolg für Luxemburger Finanzplatz



Der Generaldirektor von Luxembourg for Finance, Nicolas Mackel, freute sich in einer Pressemitteilung, dass Northern Trust Luxemburg als Standort wählt, um in Folge des Brexit seinen EU-Kunden weiter Dienstleistungen anbieten zu können. Die Entscheidung sei eine weitere Anerkennung für die grenzüberschreitende Expertise und die strategische Position Luxemburgs für außereuropäische Finanzdienstleister, so Mackel weiter.

Es ist das erste Mal, dass Luxembourg for Finance die Ankunft einer Bank aus London im Brexit-Kontext zeitnah kommuniziert. Die Nachrichtenagentur Reuters sieht darin ein Zeichen für den Wettbewerb zwischen den Finanzplätzen, um in London etablierte Finanzinstitute anzuziehen.