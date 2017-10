(ndp/hb) - Le gestionnaire de fonds britannique M & G Investments va prendre ses nouveaux quartiers au coeur de la ville de Luxembourg, après son annonce d'étendre sa présence au Grand-Duché dans le cadre du Brexit.



M & G avait annoncé plus tôt dans l'année qu'il établirait une nouvelle société de gestion au Luxembourg et qu'il déplacerait une partie de sa gamme de fonds pour s'assurer d'être en mesure de vendre ses services dans l'ensemble de l'Union européenne.

Selon nos informations, la société vient de louer un espace de bureaux d'environ 700 mètres carrés dans le complexe de construction Carrefour sur le Boulevard Royal.

M & G est l'une des premières entreprises à étendre ses activités à Luxembourg dans le cadre du Brexit, aux côtés de l'assureur FM Global qui s'est installé au bâtiment One on One sur la route d'Esch.

Le nouveau bureau de M & G au 16-18 Boulevard Royal constitue à peu près le double de l'espace existant au 34-38 Avenue de la Liberté, et peut accueillir jusqu'à 45 employés.

Le gestionnaire de fonds britannique devrait embaucher sur le marché local pour assurer une plus forte présence au Luxembourg.

La rénovation du bâtiment, détenu par Fonds de Compensation, a été terminée il y a quelques mois. Parmi les autres locataires se trouve la Société Générale Bank & Trust, qui a signé un bail de 12 ans pour 5.600 mètres carrés.