Brauereien in der Pandemie: „Wir müssen von unserem Speck leben“

Den Luxemburger Brauereien sind mit der Schließung der Gastronomie bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die wichtigsten Abnehmer weggebrochen.

„Wir navigieren von Tag zu Tag“, sagt Joël Back, der seit 2017 die Mikro-Brauerei „Bare Brewing“ betreibt. Normalerweise liefert er 60 Prozent seines Bieres an Restaurants und Kneipen. Dieses Geschäft brach mit der erneuten Schließung der Gastronomie Ende November bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr nahezu komplett weg. Hinzu kommt ein umsatzschwacher Sommer, in dem kaum Festivals, Konzerte und weniger private Feiern stattgefunden haben.

Zwar sei im ersten Lockdown der Bierabsatz im Einzelhandel im Durchschnitt gestiegen, sagt Mathias Lentz, Präsident der „Confédération des brasseries et des brasseurs du Luxembourg“ ...