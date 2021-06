Les bourses européennes et mondiales terminent la semaine dans le vert.

Bourses européennes

Une humeur estivale sur les marchés

Les bourses européennes et mondiales terminent la semaine dans le vert.

Idéale pour les valeurs européennes connues pour leur cyclicité, cette progression continue sur fond de rebond économique, confirmé par une série d’indicateurs économiques. Tandis que la réunion de la Banque centrale américaine a créé un mouvement de crainte la semaine passée, son gouverneur Jerome Powell s’est montré rassurant cette semaine devant le Congrès au sujet de l’inflation et des politiques monétaires accommodantes. En somme, les conditions sont réunies pour que les marchés actions continuent de progresser. Dans ce contexte, l’indice de référence de la zone euro, l’EURO STOXX 50, a clôturé vendredi à 4.120,66 points, affichant une hausse hebdomadaire de 0,91%.

Cette semaine a débuté avec des bourses mondiales en harmonie, les bourses européennes suivant le pas de Wall Street. Un optimisme portant sur la reprise économique et les vaccinations a en effet profité à la plupart des secteurs, dont les banques et le secteur de l’énergie. Les marchés ont également continué de montrer leur engouement pour des politiques monétaires accommodantes.

Cela fait suite à une semaine passée difficile pour la plupart des places financières, entraînées par les propos de la Réserve fédérale américaine (Fed), laquelle a laissé entrevoir une première hausse de taux directeurs dès 2023.

Un ton attentiste

La semaine s’est poursuivie sur un ton attentiste, alors que le président de la Fed, Jerome Powell, devait tenir une audition devant le Congrès américain mardi soir. Les investisseurs suivent de très près les remarques de l’institution sur l’inflation et sur sa politique monétaire. Ces problématiques tiennent ainsi les marchés en haleine depuis plusieurs mois.

Malgré ce début de semaine très positif, les bourses européennes se sont montrées en retrait mercredi, au lendemain de l’audition très attendue de Jerome Powell. Celui-ci a continué d’être rassurant quant au caractère accommodant de la banque centrale américaine, ce qui a notamment profité aux rendements obligataires et aux valeurs cycliques. Parallèlement, plusieurs indicateurs économiques positifs étaient publiés, comme l’indicateur de confiance des directeurs d’achats en Europe ou encore celui du secteur manufacturier sur le sol américain.

Le rebond économique a cependant pu porter les marchés à nouveau sur la fin de semaine grâce à des indicateurs économiques venus renforcer la confiance des investisseurs. Dans un premier temps, le climat des affaires en France et en Allemagne est ressorti en nette amélioration. Puis, la croissance américaine de 6,4 % au premier trimestre (en rythme annualisé) a été confirmée. Outre-Atlantique, les inscriptions au chômage ont également été en recul, bien que cela n’ait pas été une surprise.

Craintes sur l'inflation

Toutefois, ce vent d’optimisme sur les marchés n’efface pas les craintes de nombreux investisseurs à propos d’une remontée brutale de l’inflation. A ce propos, la Banque d’Angleterre a revu à la hausse sa prévision d’inflation pour l’année en cours, signalant que celle-ci pourrait dépasser temporairement les 3%.

À l’issue de la semaine, l’ensemble des bourses européennes affichent une performance positive. La meilleure évolution vient du Royaume-Uni, où le FTSE100 gagne 1,69 % (à 7.136,07 points). Il est suivi par le FTSEMIB italien qui progresse de 1,16 % (à 25.510,50 points). Le DAX allemand termine quant à lui avec une performance de +1,04 % (à 15.607,97 points). Vient ensuite le CAC40 français, qui termine la semaine avec un gain de 0,82 % (à 6.622,87 points). La moins bonne performance s’affiche en Espagne, où l’IBEX progresse tout de même de 0,71 % (à 9.095,00 points).

D’un point de vue sectoriel, la grande majorité de ceux-ci suivent le pas et terminent logiquement dans le vert. Les ressources de base (+5,65 %) et l’industrie pétrolière (+2,88 %) profitent des données économiques et de l’avancée des cours des matières premières. Des secteurs plus défensifs, comme les services aux collectivités (-1,09 %), les télécommunications (-0,12 %) ou encore l’industrie de la santé (+0,02 %) se sont néanmoins vu pénalisés par leur caractère défensif, peu dépendant de l’activité économique.

La semaine a également été porteuse pour des valeurs spécifiques. Est à noter la performance d’Adidas, qui s’envole de 8,45 % suite aux excellentes publications trimestrielles du concurrent américain Nike. Enfin, la société de livraison de repas Deliveroo gagne 7,34 % à la suite d’une décision de justice confirmant que les livreurs ne bénéficieraient pas du statut d’employé.





