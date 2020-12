La banque française Société Générale a augmenté sa participation au sein de l’aciériste luxembourgeois.

Bourse: ArcelorMittal caracole en tête du classement

Par Jean-Christophe Schmitt

L’indice LuxX, qui représente les valeurs les plus liquides de la Bourse de Luxembourg, a terminé la semaine sur une note positive. L’indice a clôturé la séance à 1.326,4675 points, ce qui représente une avancée de +5,68 % par rapport à la semaine précédente. Cette performance se distingue favorablement par rapport aux principaux marchés actions européens qui ont enregistré des performances plutôt stables lors de la semaine écoulée. Au sein des valeurs de l’indice, ArcelorMittal (+14,25 %) caracole en tête du classement des meilleures performances, suivi par Reinet Investments S.C.A (+9,91 %) et Brederode (+5,62 %). A l’inverse, Socfinasia (-4,46 %), Socfinaf (-2,73 %) et SES (-2,10 %) terminent la semaine en territoire négatif et font partie des plus mauvaises performances de l’indice.

ArcelorMittal (+14,25 %): En début de semaine, on apprenait que la banque française, Société Générale, avait augmenté sa participation au sein de l’aciériste luxembourgeois. Société Générale détient désormais 5,04 % des droits de vote, contre 4,76 % précédemment. En dépassant le seuil symbolique (et réglementaire) des 5 %, l’établissement bancaire a donc été dans l’obligation de déposer une notification de participation afin d’être en conformité avec la Loi luxembourgeoise et le règlement grand-ducal.

Stahlkonzern ArcelorMittal spürt Erholung Der Stahlkonzern ArcelorMittal hat im dritten Quartal wieder bessere Geschäfte verzeichnet.

Par ailleurs, la saga Ilva continue. L’Etat italien, à travers Invitalia, agence gérée par le ministère de l’économie, va entrer au capital de l’aciériste Ilva. Selon des sources proches du dossier, le gouvernement devrait débourser 1,2 milliard d’euros en échange de 60 % de la société. Cette opération permet au gouvernement de maintenir les 10.700 emplois existants sur le site, qui étaient à risque si aucun compromis n’avait été trouvé. En effet, en l’absence d’accord, ArcelorMittal avait la possibilité d’exercer un droit de retrait qui consistait à payer une amende afin de pouvoir abandonner le projet, ce qui aurait mené à la fermeture définitive du site italien.

RTL Group (+1,28 %): Le groupe multimédia a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec les actionnaires de RTL Belgique. Une fois les détails de l’opération finalisés, le groupe luxembourgeois versera une somme en numéraire et des actions RTL Group aux actionnaires de RTL Belgique. En contrepartie, RTL Group deviendra l’unique actionnaire de RTL Belgique.

SES S.A. (-2,10 %): L’opérateur luxembourgeois de satellites a annoncé avoir prolongé et étendu son contrat de cinq ans avec le groupe allemand, TelevisionsKlub, qui sera dans la mesure de diffuser du contenu d’encore meilleure qualité à ses téléspectateurs se trouvant en Namibie et en Afrique du Sud grâce au satellite du groupe luxembourgeois.

