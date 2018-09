Boomendes Agrarcenter

Die Produktion in Perl läuft gut. Dass die luxemburgische Genossenschaft jenseits der Grenze baute, hatte rein ökonomische Gründe, wie Verbands-Generaldirektor Carlo Kraus bekräftigt. Das Dreiländereck ist ein idealer Standort.

Nach was riecht es? Der Geruch, der in der Luft hängt, kommt mir bekannt vor. Es riecht... es reicht... wie nach Müsli-Riegel. „Im Prinzip ist das, was wir hier herstellen, so was ähnliches“, sagt Frank Backes, Mitglied des Direktionskomitees von De Verband, als er mich durch die Produktionsanlage führt.



Die Futtermittelfabrik im saarländischen Perl, direkt an der Mosel, ist ein riesiger Komplex ...