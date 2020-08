In der Krise droht die Zahl der Ausbildungsplätze rapide zu sinken. Die Regierung steuert mit einer Prämie für Betriebe gegen.

Bonus für Ausbildungsbetriebe

Lehrstellen werden gestrichen, die Jugendarbeitslosigkeit steigt. Berufseinsteiger werden hart von der Corona-Krise getroffen. Das Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend sowie das Ministerium für Arbeit, Beschäftigung, Sozial- und Solidarwirtschaft haben gemeinsam mit den Sozialpartnern eine Bonuszahlung für Betriebe beschlossen. Damit sollen jene Unternehmen finanziell unterstützt werden, die trotz Krise in die Ausbildung investieren. Das teilte die Regierung am Dienstag mit.

Das kann die Prämie

Die Prämie wird einmalig als Pauschale gezahlt, wie das Ministerium mitteilt. Die Höhe des Zuschusses variiert zwischen 1 500 und 5 000 Euro – abhängig von der Zahl der Auszubildenden, die zum Zeitpunkt der Antragstellung vom Betrieb übernommen werden und der Art des Vertrags. Um die Prämie zu erhalten, muss der Ausbildungsbetrieb spätestens bis zum 15. Juli 2021 einen schriftlichen Antrag an das Ministerium stellen.

Nicht nur Jugendliche, auch Erwachsene können von der Prämie profitieren. Die Erwachsenenbildung wird in der gleichen Weise behandelt wie die Erstausbildung. Bei der Erwachsenenausbildung waren am 1. Juli 650 Menschen auf der Suche nach einer Lehrstelle.

Das ist das Problem

Jugendarbeitslosigkeit: Vom Suchen ohne Finden Sie sind jung, sprechen viele Sprachen und sind ohne Job. Jeder vierte unter 25 Jahren findet in Luxemburg keine Arbeit. Nur in Griechenland und Spanien ist die Zahl noch höher.

Laut einer Umfrage im Handwerk geben 54 Prozent der Unternehmen an, dass sie die Zahl an Ausbildungsplätzen reduzieren werden. Wie schwer die Corona-Krise gerade Berufseinsteiger trifft, zeigen auch die aktuellen Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit. In allen europäischen Ländern sind Jugendliche deutlich häufiger arbeitslos als Erwachsene. Laut der Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) hat Luxemburg mit 26,9 Prozent die dritthöchste Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union. Einzig Griechenland und Spanien, die noch von der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise gezeichnet sind, zeigen höhere Werte.

Jugendliche, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, können sich Unterstützung holen. Beratung finden sie unter anderem bei den Programmen „Youth Your Future“ und „Jobelo“ der ADEM und bei der gemeinnützigen Organisation „Youth & Work“.

