Dosengemüse für den Aggressor?

Bonduelle dementiert Lieferung an russische Soldaten

Fotos in einem russischen sozialen Netzwerk haben zu Boykott-Aufrufen geführt. Das Unternehmen spricht von einem Fake.

(AFP) – Der französische Konzern Bonduelle hat am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP formell dementiert, dass er Lebensmittelpakete an russische Soldaten mit einer Botschaft verteilt hat, in der er ihnen einen „schnellen Sieg“ in der Ukraine wünscht, und sprach von einem „Fake“ in sozialen Netzwerken. Auf Twitter riefen Internetnutzer am Wochenende dazu auf, die Produkte des Spezialisten für Gemüsekonserven und Tiefkühlkost zu boykottieren, nachdem im größten russischen sozialen Netzwerk VKontakte zwei Fotos verbreitet worden waren, auf denen Pakete mit dem Bonduelle-Logo zu sehen waren.

Keine Pakete an Soldaten

Die Bilder zeigen eine Person in Uniform, die einen Karton mit Bonduelle-Konserven in der Hand hält, zusammen mit einer Glückwunschkarte und der Botschaft auf Russisch: „Lieber Soldat, ein gutes neues Jahr! Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen schnellen Sieg“. „Wir verteilen keine Pakete an Soldaten“, versicherte der französische Konzern am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP und sprach von einem „Fake“.

Bereits am Samstag hatte der Konzern in einer Erklärung versichert, dass „diese Informationen sowie die der Firma Bonduelle und ihrem Management zugeschriebenen Erklärungen (völlig) falsch sind“. Der Konzern bestätigte hingegen seine Teilnahme an der Aktion „Körbe des Wohlwollens“.

Generaldirektorin ebenfalls in der Kritik

Die von der russischen Lebensmittelbank organisierte Aktion zielt darauf ab, Produkte für Bedürftige zu sammeln und „steht nicht in Verbindung mit der Armee“, so eine Sprecherin von Bonduelle. In einem mittlerweile gelöschten Beitrag auf dem VKontakte-Konto der russischen Stadt Jerzewo wurde behauptet, dass 10.000 Pakete an Soldaten verschickt worden seien.

Bonduelle dementiert auch die Äußerungen, die in dieser Veröffentlichung seiner Generaldirektorin in Russland, Ekaterina Eliseeva, zugeschrieben wurden, die ebenfalls ihren Wunsch nach einem „schnellen Sieg“ in der Ukraine geäußert haben soll. Unter Berufung auf einen Artikel in der russischen Ausgabe von Forbes beschuldigten einige Internetnutzer sie, Verbindungen zum FSB zu haben, dem russischen Sicherheitsdienst, bei dem sie laut dem Magazin in den 1990er-Jahren eine Ausbildung zur Übersetzerin absolviert hatte.

Weiter mit Russland im Geschäft

Bonduelle gehört zu den wenigen französischen Unternehmen, die nach dem Einmarsch in die Ukraine ihre Geschäfte in Russland fortgesetzt haben, wie Leroy Merlin und Auchan (Mulliez) oder Lactalis. „Die Bonduelle-Gruppe setzt ihre Aktivitäten in Russland mit dem einzigen Ziel fort, den Zugang der Bevölkerung zu Lebensmitteln in Russland und den Nachbarländern zu gewährleisten“, bekräftigte er am Samstag. Er hatte jedoch bereits im März angekündigt, „alle Investitionsprojekte“ in dem Land auszusetzen.

Der französische Konzern erwirtschaftet fünf Prozent seines Jahresumsatzes (150 Millionen Euro) in Russland, wo er drei Fabriken betreibt und 1.000 Menschen beschäftigt, sowie in Nachbarländern wie Georgien oder Armenien.

