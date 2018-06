Die Zusammenarbeit zwischen der Luxemburger Börse und der Börse von Shanghai erweitert sich: Die Luxemburger Börse gibt bekannt, dass die beiden Börsen den „Green Bond Channel“ starten.

Börse: Start des „Green Bond Channel“

Mara BILO

Es handelt sich um einen Informationskanal, der internationalen Investoren den Zugang zu Informationen über in Shanghai notierte chinesische inländische grüne – also nachhaltige – Anleihen gibt. Insgesamt sollen Daten über 18 grünen Anleihen, die in Shanghai notiert sind, in englischer Sprache dank der Luxemburger Börse zur Verfügung der Investoren gestellt werden.

„Das soll europäischen und internationalen Investoren helfen, um mehr Investitionsmöglichkeiten zu schaffen“, hatte Julie Becker, Vorstandsmitglied der Luxemburger Börse, in einem vergangenen Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ erklärt.